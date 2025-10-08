Levice pokračujú vo víťaznom ťažení. Dominovali domáce tímy

BRATISLAVA. Hokejisti HK TAM Levice zostávajú lídrom Tipos SHL. V stredajšom dueli 8. kola zaznamenali štvrté víťazstvo za sebou, keď uspeli na ľade Skalice po výsledku 6:4.
Humenné si poradilo s TEBS Bratislava 5:1. Po dvoch prehrách v rade sa podarilo naplno bodovať Detve, ktorá zdolala Topoľčany 5:2.
Žiar nad Hronom ukončil víťazné ťaženie Martina, na domácom ľade vyhral 4:3. Trnave sa naďalej výsledkovo nedarí, po prehre 1:2 s Dubnicou stále čaká na prvý tohtosezónny triumf.
Tipos SHL - 8. kolo
HK Skalica - HK TAM Levice 4:6 (1:3, 2:2, 1:1)
Góly: 13. Podolinský (Búlik), 26. Jurík (R. Nemec, Obdržálek), 30. Špirko, 54. Jurík (R. Nemec, Obdržálek) – 1. Král (R. Vaňo, Sobotka), 8. M. Slovák (Bartakovics, Šiškov), 12. Králik (Kupka), 33. Kupka (Pánik, Alapuranen), 35. Králik (Alapuranen, Kupka), 60. M. Slovák. Rozhodcovia: Valach, Fridrich - Haringa, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia 0:0, 487 divákov.
Hlasy po zápase
Juraj Jurík st., hlavný tréner HK Skalica: „Dnes sme odohrali zlý zápas. Už od úvodu sme boli horším mužstvom a vyplynulo z toho vedenie súpera 3:0. Potom sme sa gólom na 1:3 aspoň trochu vrátili späť do stretnutia. V druhej tretine sme sa zlepšili. Vygradovalo to tým, že sme vyrovnali. Za tohto stavu sme z našej šance gól nedali a súper nám v presilovke odskočil. Mali sme horšie nohy ako súper, ktorý si išiel viac za víťazstvom. Dnes to bolo od nás málo.“
Jakub Ručkay, hlavný tréner HK TAM Levice: „Veľmi si vážim tri body. Zápas sme začali veľmi dobre a podarilo sa nám odskočiť na rozdiel troch gólov. Potom sme prestali robiť veci, na ktorých sme sa dohodli a z toho pramenilo to, že súper dokázal vyrovnať na 3:3. Zvládli sme však zápas za tri body, čo si ceníme. Sme na prvom mieste. Ideme si to užívať, ale ideme aj ďalej pracovať, aby sme každý duel dokázali vyhrať.“
TSS GROUP Dubnica - HK Gladiators Trnava 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 5. Sabadka (Chatrnúch, Feranec), 35. Feranec (Maruna, Sabadka) – 18. Michajlov (Achberger, Kremnický). Rozhodcovia: Moller, Adamec - Uličný, Janiga, vylúčení: 0:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia 0:0, 246 divákov.
Hlasy po zápase
František Kučera, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: „Na rozdiel od predchádzajúcich zápasov sme veľmi dobre začali. Hneď na začiatku sme dali gól, čo nás upokojilo. Na priebeh tohto stretnutia je tento skromný výsledok málo, keďže sa trápime s premieňaním šancí, ktorých sme mali dosť. Ale bojovnosťou sme si vybojovali víťazstvo.”
Roman Kukumberg, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: „Z posledných zápasov bol toto náš najlepší výkon. V 1. tretine sme boli podľa môjho názoru lepší, ako súper. Musíme sa však vyvarovať chybám v obrannom pásme a v ďalších dueloch môžeme s takýmto výkonom získať body.”
HK Žiar nad Hronom - MHA Martin 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly: 8. Stupka (Suľovský, Magdolen), 10. Dosek (Jakúbek, Uski), 27. Jakúbek (Sládok, Magdolen), 57. Kylnar (Stupka, Sládok) – 33. Pacalaj (Barto, Fafrák), 33. Markovič (Fafrák, Kalnický), 53. Melcher (Vybiral, Jakubík). Rozhodcovia: Valo, Čahoj - Drblík, Fekete, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia 0:0, 429.
HC 19 Humenné - HC BIT markets TEBS Bratislava 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 7. Borov (Vaculik, Mitro), 8. Šachvorostov (J. Pišoja, Ragan), 21. Železkov (Žitný, Linet), 30. Toma (Sokoli), 57. Žitný (Vaško, Vrábeľ) – 24. Zahradník (Buc, Géci). Rozhodcovia: Kalina, Smrek - Tvrdoň, Riš, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia 0:0.
HK Detva - HC MUŠLA Topoľčany 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)
Góly: 24. R. Šechný ml. (Varga), 26. Varga (Križan, Šechný ml.), 33. Safaralejev, 38. Kalousek (Danielčák, R. Šechný ml.), 58. M. Surový (Jamrich) – 9. Šišovský (Stránsky), 50. Bystričan (Stránsky, Šišovský). Rozhodcovia: Magušin, Lauff - Bezák, Moravčík, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Šechný ml. (Detva) 5 min + DKZ za seknutie, presilovky: 0:0, oslabenia 1:0, 237 divákov
Hlasy po zápase
Richard Šechný, hlavný tréner HK Detva: „Myslím si, že ten začiatok bol všelijaký. Mali sme dobré i slabšie momenty. Od druhej tretiny sme zlepšili pohyb a napádanie. Dokázali sme premeniť šance a prostredné dejstvo dnes rozhodlo o celom zápase. V tretej časti to už bolo z našej strany skôr zodpovedné smerom dozadu. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali.”
Erik Čaládi, hlavný tréner HC MUŠLA Topoľčany: „Mali sme dobrý vstup do zápasu. Prvú tretinu sme dodržiavali veci, ktoré nám aj vychádzali. Myslím si, že stav 1:0 bol dobrý. Nástup do druhej časti bol veľmi zlý z našej strany. Začali sme síce presilovkou, no súper dal gól v oslabení. Potom sa to už viezlo, ako keby sme prestali hrať. Zlé rozhodnutia nás stáli ďalšie góly v našej sieti. Spravili sme nejakú zmenu do tretej tretiny. Myslím si, že to prinieslo impulz, ale už sme sa nedokázali priblížiť súperovi.”