Sériu fínskeho tímu neukončilo ani Brno. Doma sa nezmohlo na gól

Hokejisti HC Kometa Brno.
Hokejisti HC Kometa Brno. (Autor: Facebook HC Kometa Brno)
TASR|8. okt 2025 o 21:31 (aktualizované 8. okt 2025 o 22:28)
ShareTweet0

Dánske Odense ukončilo sériu troch prehier.

BRATISLAVA. Hokejisti fínskeho Ilves Tampere sú v Lige majstrov naďalej nezdolaní.

V stredajšom zápase 5. kola zvíťazili na ľade českej Komety Brno 5:0.

Dánske Odense ukončilo sériu troch prehier, doma zdolalo rakúsky Salzburg 2:1.

Liga majstrov - 5. kolo

HC Kometa Brno - Ilves Tampere 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Góly: 18. Latvala, 22. Hermonen, 29. Laitinen, 43. Kučeřík, 56. Svejkovsky

Odense Bulldogs - EC Red Bull Salzburg 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Góly: 1. Klee, 32. Korsgaard - 13. Corcoran

SC Bern – Belfast Giants 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Góly: 1. Bemström, 8. Bemström, 14. Graf, 30. Müller, 35. Baumgartner, 42. Bemström, 53. Rhyn

HC Bolzano – ERC Ingolstadt 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Góly: 16. Gersich, 20. Bradley – 24. Barber, 29. Preto, 46. Schmölz

Tabuľka Ligy majstrov

Liga majstrov

    Hokejisti HC Kometa Brno.
    Hokejisti HC Kometa Brno.
    Sériu fínskeho tímu neukončilo ani Brno. Doma sa nezmohlo na gól
    dnes 21:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Liga majstrov»Sériu fínskeho tímu neukončilo ani Brno. Doma sa nezmohlo na gól