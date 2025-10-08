Sériu fínskeho tímu neukončilo ani Brno. Doma sa nezmohlo na gól

BRATISLAVA. Hokejisti fínskeho Ilves Tampere sú v Lige majstrov naďalej nezdolaní.
V stredajšom zápase 5. kola zvíťazili na ľade českej Komety Brno 5:0.
Dánske Odense ukončilo sériu troch prehier, doma zdolalo rakúsky Salzburg 2:1.
Liga majstrov - 5. kolo
HC Kometa Brno - Ilves Tampere 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Góly: 18. Latvala, 22. Hermonen, 29. Laitinen, 43. Kučeřík, 56. Svejkovsky
Odense Bulldogs - EC Red Bull Salzburg 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 1. Klee, 32. Korsgaard - 13. Corcoran
SC Bern – Belfast Giants 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Góly: 1. Bemström, 8. Bemström, 14. Graf, 30. Müller, 35. Baumgartner, 42. Bemström, 53. Rhyn
HC Bolzano – ERC Ingolstadt 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Góly: 16. Gersich, 20. Bradley – 24. Barber, 29. Preto, 46. Schmölz