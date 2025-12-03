VIDEO: Levice naštartovala delovka z modrej, kanonádu predviedol aj Žiar

Momentka zo zápasu Levice - Martin
Momentka zo zápasu Levice - Martin (Autor: Facebook/TIPOS Slovenská hokejová liga)
TASR|3. dec 2025 o 21:20
Levice dominovali v šlágri kola s Martinom.

Hokejisti Levíc zdolali Martin 7:3 v stredajšom stretnutí 23. kola Tipos SHL. Po treťom víťazstve za sebou si na čele priebežnej tabuľky udržali náskok troch bodov.

Druhé je naďalej Humenné, keď si pripísalo tretie víťazstvo za sebou proti Novým Zámkom (3:1), ktoré mali predtým rovnakú sériu.

Tretí Žiar nad Hronom pridal šieste víťazstvo z uplynulých siedmich duelov, keďže na domácom ľade zdolal Dubnicu 7:2.

Topoľčany preťali šnúru troch prehier, keď bratislavskému TEBS-u pripravili šiestu prehru za sebou (6:2). Trnava po štyroch prehrách bodovala naplno, Detvu zdolala pod Poľanou 3:1.

VIDEO: Prvý gól Levíc proti Martinu

Tipos SHL - 23. kolo

HK Žiar nad Hronom - TSS GROUP Dubnica 7:2 (4:1, 2:1, 1:0)

Góly: 1. Mikula (Uski, Jakúbek), 4. Jakúbek (Mikula), 14. Gašpar (Kylnar, Čulík), 20. Stupka (Babeliak, Dosek), 31. Magdolen (Stupka), 33. Magdolen (Stupka, Babeliak), 54. Mikula (Jakúbek, Uski) - 5. Legalin (Chatrnúch, Pobežal), 24. Beňačka (Ružek, Bořuta).

Rozhodcovia: Bogdaň, Valo - Janiga, Bezák, vylúčení: 7:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia 0:0, 502 divákov

HC 19 Humenné - HC Nové Zámky 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Góly: 21. Žitný (Toma, Pulščák), 42. Toma (Vaško, Žitný), 59. Vaško - 48. Mráz (Hazala).

Rozhodcovia: Smrek, Korba - Tvrdoň, Riš, vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 780 divákov

HK Detva - HK Gladiators Trnava 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Góly: 5. Nauš (Hajnik, Bormanis) - 15. Surový (Haščič), 30. Surový (Haščič, Antonov), 37. Svitek (Hanula, Béreš)

Rozhodcovia: Magušin, Bachúrik - Rehák, Moravčík, vylúčení: 4:1 na 2 min., navyše: J. Šechný 10+DKZ za nešportové správanie sa (Detva), presilovky: 0:1, oslabenia 0:0, 212 divákov

HK TAM Levice - MHA Martin 7:3 (3:0, 2:1, 2:2)

Góly: 5. Pač (Slovák), 10. Slovák (Bartakovics, Chlepčok), 20. Kupka (Chlepčok, Teltsov), 36. Chlepčok (Rais, Bartakovics), 39. Teltsov (Kupka, Ozimák), 48. Stevens (Pač, Meszároš), 60. Vaňo (Kupka, Alapuranen) - 32. Fúčela (Jakubík, Babka), 51. Fujerík (Uram, Gracák), 57. Burzík (Fujerík, Babka)

Rozhodcovia: Adamec, Čahoj - Haringa, Drblík, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia 0:0, 902 divákov

HC MUŠLA Topoľčany - HC BIT markets TEBS Bratislava 6:2 (1:2, 4:0, 1:0)

Góly: 1. Piačka (Bečka, Jombík), 22. Šišovský (Stránský, Bystričan), 36. Piačka (Bereš, Stránský), 38. Jasenec (Stránský, Šišovský), 40. Hurtaj (Jasenec), 44. Janča (Bajzík, Stránský) - 7. Knižka, 17. Bodnár (Knižka, Jakubík)

Rozhodcovia: Zelený, Valach - Olle, Šramaty, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0, 477 divákov

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

