Súboj prvého s posledným potvrdil, kto bol favorit. Levičania majú nových prenasledovateľov

Hráči HK Levice.
Hráči HK Levice. (Autor: HK TAM Levice/facebook)
TASR|29. okt 2025 o 22:28
ShareTweet0

Pre Trnavu to bola štvrtá prehra po sebe.

BRATISLAVA. Hokejisti HK TAM Levice zvíťazili na ľade HK Gladiators Trnava 6:3 v stredajšom zápase 14. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy.

Bolo to pre nich piate víťazstvo po sebe, po ktorom si upevnili priebežné 1. miesto na čele tabuľky. Pre Trnavu to bola štvrtá prehra po sebe a je na poslednej 12. priečke.

Na víťaznej vlne sú aj hráči Skalice, ktorí zvíťazili v Nových Zámkoch 2:1 a dosiahli tretí triumf po sebe. V neúplnej tabuľke figurujú na priebežnom 4. mieste.

Tipos SHL - 14. kolo

HK Gladiators Trnava - HK TAM Levice 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Góly: 16. Svitek (Kadyrov), 21. Múčka (Kadyrov, Antonov), 57. Haborák (Antonov, Múčka) – 19. Alapuranen (Kupka, Vaňo), 24. Slovák (Svitana, Bartakovics), 33. Králik (Svitana, Bartakovics), 40. Chlepčok (Štrbáň, Bartakovics), 50. Králik (Svitana, Pač), 59. Králik (Bartakovics). Rozhodcovia: Moller, Valach – Ščurka, Tvrdoň, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:4, oslabenia: 0:0, 156 divákov.

HK Žiar nad Hronom - HK Detva 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 6. Brumerčík (Stupka, Dosek), 29. Babeliak (Magdolen), 32. Babeliak (Stupka), 54. Mikula (Ďaloga), 60. Babeliak (Magdolen) – 32. T. Nauš (R.Šechný, Jasečko), 58. Zöld (Kalousek), Rozhodcovia: Smrek, Lauff – Moravčík, Fekete, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 802 divákov

HC Nové Zámky - HK Skalica 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 14. Olson (Molnár, Kodhaj) – 17. R. Nemec (Obdržálek, Jurík), 37. Sačkov (Špirko, Škápik), Rozhodcovia: Hlinka, Magušin – Rehák, Haringa, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 276 divákov.

HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica 2:3 pp (1:1 (0:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 20. Bystričan (Hečko, Janča), 57. Ejem (Matej) – 12. L. Urbánek (Nahálka, S. Rehák), 45. Zemko (Rufati, Nikmon), 64. Omelka (Galimov, Rojko). Rozhodcovia: Čahoj, Bachúrik – Šramaty, Bezák,, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše Piačka (Topoľčany) a Ferenyi (P. Bystrica) obaja 5 min. + DKZ za hrubosť, presilovky a oslabenia: 0:0, 388 divákov.

HC BIT markets TEBS Bratislava - MHA Martin 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Góly: 28. Gron (L. Jendek, Innanmaa) – 30. Paulíny (Fujerík, Melcher), 31. Fujerík (B. Ligas, Paulíny), 58. Vybiral (Melcher, Uram), 60. Fafrák (Gracák, Vybiral), Rozhodcovia: Staňo, Vido – Hanko, Kováčik, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 99 divákov.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hráči HK Levice.
    Hráči HK Levice.
    Súboj prvého s posledným potvrdil, kto bol favorit. Levičania majú nových prenasledovateľov
    st 22:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Súboj prvého s posledným potvrdil, kto bol favorit. Levičania majú nových prenasledovateľov