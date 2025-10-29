Súboj prvého s posledným potvrdil, kto bol favorit. Levičania majú nových prenasledovateľov

BRATISLAVA. Hokejisti HK TAM Levice zvíťazili na ľade HK Gladiators Trnava 6:3 v stredajšom zápase 14. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy.
Bolo to pre nich piate víťazstvo po sebe, po ktorom si upevnili priebežné 1. miesto na čele tabuľky. Pre Trnavu to bola štvrtá prehra po sebe a je na poslednej 12. priečke.
Na víťaznej vlne sú aj hráči Skalice, ktorí zvíťazili v Nových Zámkoch 2:1 a dosiahli tretí triumf po sebe. V neúplnej tabuľke figurujú na priebežnom 4. mieste.
Tipos SHL - 14. kolo
HK Gladiators Trnava - HK TAM Levice 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)
Góly: 16. Svitek (Kadyrov), 21. Múčka (Kadyrov, Antonov), 57. Haborák (Antonov, Múčka) – 19. Alapuranen (Kupka, Vaňo), 24. Slovák (Svitana, Bartakovics), 33. Králik (Svitana, Bartakovics), 40. Chlepčok (Štrbáň, Bartakovics), 50. Králik (Svitana, Pač), 59. Králik (Bartakovics). Rozhodcovia: Moller, Valach – Ščurka, Tvrdoň, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:4, oslabenia: 0:0, 156 divákov.
HK Žiar nad Hronom - HK Detva 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 6. Brumerčík (Stupka, Dosek), 29. Babeliak (Magdolen), 32. Babeliak (Stupka), 54. Mikula (Ďaloga), 60. Babeliak (Magdolen) – 32. T. Nauš (R.Šechný, Jasečko), 58. Zöld (Kalousek), Rozhodcovia: Smrek, Lauff – Moravčík, Fekete, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 802 divákov
HC Nové Zámky - HK Skalica 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Góly: 14. Olson (Molnár, Kodhaj) – 17. R. Nemec (Obdržálek, Jurík), 37. Sačkov (Špirko, Škápik), Rozhodcovia: Hlinka, Magušin – Rehák, Haringa, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 276 divákov.
HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica 2:3 pp (1:1 (0:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 20. Bystričan (Hečko, Janča), 57. Ejem (Matej) – 12. L. Urbánek (Nahálka, S. Rehák), 45. Zemko (Rufati, Nikmon), 64. Omelka (Galimov, Rojko). Rozhodcovia: Čahoj, Bachúrik – Šramaty, Bezák,, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše Piačka (Topoľčany) a Ferenyi (P. Bystrica) obaja 5 min. + DKZ za hrubosť, presilovky a oslabenia: 0:0, 388 divákov.
HC BIT markets TEBS Bratislava - MHA Martin 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Góly: 28. Gron (L. Jendek, Innanmaa) – 30. Paulíny (Fujerík, Melcher), 31. Fujerík (B. Ligas, Paulíny), 58. Vybiral (Melcher, Uram), 60. Fafrák (Gracák, Vybiral), Rozhodcovia: Staňo, Vido – Hanko, Kováčik, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 99 divákov.