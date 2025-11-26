Levice uspeli na ľade Topoľčanov, udržali si vedenie. Vyhrali aj ich prenasledovatelia

Hokejisti HK TAM Levice zvíťazili v stredajšom zápase 21. kolo TIPOS SHL na ľade HC MUŠLA Topoľčany 5:2 a udržali sa na čele tabuľky.
Majú trojbodový náskok pred Humenným, ktoré vyhralo v Považskej Bystrici tesne 3:2. Uspel aj tretí Martin, doma zvíťazil nad Detvou 5:2 a na lídra stráca štyri body.
Na štvrtom mieste je Žiar nad Hronom, ten čaká domáci duel 21. kola až vo štvrtok proti slovenskej „osemnástke“.
Piata Skalica si odniesla z ľadu HC BIT markets TEBS Bratislava vysoké víťazstvo 8:2. Pre domácich to bola štvrtá prehra v sérii.
Tipos SHL - 21. kolo
MHA Martin - HK Detva 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Góly: 2. Babka (Burzík, Lavička), 7. Barto (Fujerík, Fafrák), 27. Babka (Vybíral, Melicher), 35. Fúčela (Bakala, Pekarčík), 58. Fafrák (Barto) - 49. Danielčák (Zorvan, Gajan), 53. Myšiak (Kalousek, Šechný). Rozhodovali: Kalina, Smrek - Fekete, Moravčík, vylúčení: 1:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 1005 divákov
HC Nové Zámky - TSS GROUP Dubnica 6:5 (3:1, 3:0, 0:4)
Góly: 7. Czuczor (Šuty, Ďuriš), 12. Korím (Šutý, Molnár), 19. Molnár (Čajkovič, Šutý), 25. Olson (Paul, White), 28. Frankovič (Molnár), 29. Šutý (Korím, Čajkovič) - 14. Chatrnúch (Ďuriš, Pobežal), 41. Tybor (Hovorka, Legalin), 45. Legalin (Jaroška, Kukučka), 47. Hovorka (Tybor, Švec), 53. Tybor (Hovorka, Pangelov-Juldašev). Rozhodovali: Valo, Zelený - Lepieš, Haringa, vylúčení: 3:4, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 294 divákov
HK ‘95 Považská Bystrica - HC 19 Humenné 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Góly: 19. Nikmon, 43. Špánik (Putala) - 8. Borov (Cibák, Šachvorostov), 45. Pišoja (Borov), 55. Vaculík (Line). Rozhodovali: Korba, Moller - Janiga, Tvrdoň, vylúčení: 3:3 na 2 min, navyše: Štefánik 5+DKZ za vrazenie na mantinel, Ferenyi 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku (obaja Považská), presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
HC MUŠLA Topoľčany - HK TAM Levice 2:5 (1:1, 0:0, 1:4)
Góly: 6. Gergel (Lušňák, Ožvald), 54. Ožvald (Carlson) - 17. Chlepčok (Slovák, Bartakovics), 48. Ozimák (Král, Telcov), 50. Stevens (Alapuranen, Slovák), 51. Král (Sobotka, Vaňo), 60. Králik (Meszároš, Telcov). Rozhodovali: Bachúrik, Čahoj - Rehák, Tvrdoň, vylúčení: 2:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 520 divákov
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Skalica 2:8 (0:2, 1:4, 1:2)
Góly: 30. Buc (Preisinger), 43. Šimun (Hamráček, Brincko) - 3. Šátek (Jurík, Nemec), 13. Janík (Búlik), 33. Šátek (Nemec, Obdržálek), 34. Sačkov (Špirko, Novajovský), 39. Sačkov (Šátek, Škápik), 39. Obdržálek (Nemec, Jurík), 48. Novajovský (Obdržálek, Nemec), 50. Obdržálek (Nemec, Škápik). Rozhodovali: Valach, Magušin - Ščurka, Bezák, vylúčení: 7:3 na 2 min, navyše: Innanmaa 5+DKZ za krosček, Dej DKZ za bitku (obaja TEBS), presilovky: 1:4, oslabenia: 0:0, 97 divákov