Humenné využilo závahanie súperov a je druhé. Detva prehĺbila krízu

BRATISLAVA. Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili 7:3 na ľade Martina v stredajšom dueli 19. kola TIPOS SHL.
Posunuli sa tak na priebežné štvrté miesto v tabuľke a Martinu sa priblížili na rozdiel troch bodov.
Na druhú priečku sa tak posunulo Humenné, ktoré zvíťazilo v Bratislave 3:1.
Topoľčany aj vďaka dvom gólom Piačku zdolali 4:3 Detvu, ktorá ťahá šnúru siedmich prehier.
Považská Bystrica zvíťazila 3:2 po predĺžení nad Novými Zámkami, keď v 64. minúte rozhodol z trestného strieľania Tománek.
Tipos SHL - 19. kolo
MHA Martin - HK Žiar nad Hronom 3:7 (2:3, 1:2, 0:2)
Góly: 1. Barto (Paulíny), 8. Kalnický (Fujerík), 30. Poláček (Stročka, Uram) - 8. Sládok, 10. Dosek (Uski, Jakúbek), 15. N. Gašpar (Magdolen, Jakúbek), 32. Stupka (Babeliak, Zubák), 33. Uski (Dosek, Jakúbek), 59. Babeliak, 60. Brumerčík (Kobolka).
Rozhodcovia: Bogdaň, Staňo - Uličný, Tvrdoň, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1166 divákov
Martin: Bernát (33. Novotný) - Burzík, Pacalaj, Jakubík, Gracák, Bakala, Lavička, Kalnický - Fafrák, Barto, Paulíny - Melcher, Uram, Vybiral - Markovič, Babka, Fujerík - Poláček, Thomka, Stročka - Rešetár
Žiar nad Hronom: Brezáni (33. Trenčan, 36. Brezáni) - Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Kuboš, Kobolka, Čulík - Jakúbek, Uski, Mikula - Stupka, Babeliak, Magdolen - Ďaloga, N. Gašpar, Suľovský - Rajčan, Drumerčík, Lopušan - Drapák
Hlasy po zápase
Martin Hrnčár, tréner Martina: „Čakali sme takýto štýl hry. Obrovská kvalita, fyzický fond, výborní korčuliari. Stretli sa dva tímy, ktoré majú možno iný štýl, ale už v novembri to malo parametre play off. Chyby, ktoré sme urobili, súper potrestal, naopak my nie. Urobili sme veľa individuálnych chýb, ktoré súper potrestal. Je to škoda, pretože tento duel mohol byť oslavou hokeja, ale niekto to tak asi nechcel a zvrhlo sa to v niečo, čo sme my ani súperi nechceli. Za výhrou sme si však nešli tak, ako by sme mali, a preto sme prehrali.“
Jozef Stümpel, asistent trénera Žiaru nad Hronom: „Podľa mňa to bol zápas dobrej úrovne, hralo sa veľmi fyzicky. Dnes to malo súboje, padali pekné góly. Jedna vec ma však mrzí, škoda, že sa nemôžeme opäť vyjadriť na adresu rozhodcov z jednej a druhej strany, ale to už asi v dnešnej dobe patrí k nášmu športu.“
HK ‘95 Považská Bystrica - HC Nové Zámky 3:2 po predĺžení (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)
Góly: 7. Štefánik (Urdák, Nahálka), 23. Rehák (Belic, Omelka), 64. Tománek (t.s.) - 32. Čajkovič (Šimko), 34. Paul (White).
Rozhodcovia: Smrek, Kalina - Janiga, Ševčík, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 324 divákov
P. Bystrica: Kaľavský - Nahálka, Omelka, A. Zlocha, Rehák, Putala, Nikmon, Špánik - Belic, J. Zlocha, Ferenyi - Tománek, Rufati, Ligas - Rojko, Štefánik, Urdák - Kubala, Novota
N. Zámky: Beržinec - Olson, Krchňavý, Korím, Čajkovič, Melicher, Vaverčák, Botka - White, Ondrušek, Paul - Štrauch, P. Šutý, Molnár - M. Šuty, Czuczor, Frankovič - Barilla, Šimko, Hazala - Kodhaj
Hlasy po zápase
Peter Kopecký, tréner Považskej Bystrice: „Dnes sme v zápase šli do vedenia 2:0, potom sme ho stratili, no chlapcom nemôžem aj tak nič vyčítať na základe toho, v akom oklieštenom zložení sme sa zišli. Dnes rozhodlo srdiečko a kolektívny výkon, pričom nás celý zápas opäť držal skvelý gólman Kaľavský. Sú to pre nás cenné 2 body."
Juraj Štefanka, tréner Nových Zámkov: „Myslím si, že dnes bol zápas vyrovnaný a hralo sa hore dole na obe strany. Šancí bolo plno a zdalo sa nám, že v prvej tretine sme mali viac vyložených my, no bohužiaľ sme trafili brankára do brucha. Považská Bystrica tam raz vystrelila celkom slušne a hneď vyhrávala 1:0. Podarilo sa nám to však dotiahnuť a podľa mňa sme hrali celkom fajn. V predĺžení sme už šli hrať v podstate vabank a chceli sme skúsiť dať gól. Bohužiaľ nám však ušiel hráč, bol z toho faul, následne premenený samostatný nájazd. Musím však povedať, že som s výkonom chalanov spokojný, máme bod, mohli sme mať dva, ale aj ten bodík je pre nás zlatý."
HC MUŠLA Topoľčany - HK Detva 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Góly: 7. Bereš (Stránský, Piačka), 30. Rubin (Hurtaj, Žiak), 36. Piačka (Štefanka, Bereš), 42. Piačka (Stránský) - 23. Zöld (Danielčák), 43. Danielčák, 46. Hajnik (Bormanis).
Rozhodcovia: Zelený, Moller - Olle, Drblík, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 388 divákov
Topoľčany: Noskovič - Pupák, Carlson, Ejem, Benko, Štefanka, Bereš, Candrák - Lušňák, Bečka, Ožvald - Šišovský, Stránský, Piačka - Gergel, Hurtaj, Rubin - Matej, Žiak, Janča - Pšenko
Detva: Gajan - Štec, Jasečko, Myšiak, Zorvan, Gallo, Lörincz, Bais - Danielčák, Zöld, Kalousek - Nauš, Bormanis, Hajnik - Jedliček, Hudec, Dobiš - Unterfranc, Šechný
Hlasy po zápase
Ľubomír Hurtaj, asistent trénera Topoľčian: „Pre nás to bol ťažký zápas hlavne psychicky. Vedeli sme, že potrebujeme vyhrať za 3 body. Striedali sme dobré a slabšie fázy počas celého zápasu. V tretej tretine za stavu 4:1 sme si to skomplikovali, ale musím pochváliť chlapcov, že to ubojovali na tri útoky až do konca.“
Adam Chamula, asistent trénera Detvy: „Dnešný zápas sa mi hodnotí dosť ťažko. Gratulujem domácim k víťazstvu. Nás poznačila značná maródka, keď nám chýbalo až 8 hráčov. Ale napriek tomu sme do zápasu nastupovali s cieľom zvíťaziť. Dosť to ovplyvnil prvý gól, ktorý sme dostali z presilovky, kde sme nedisciplinovane striedali. Potom sa nám podarilo vrátiť do zápasu, avšak po viacerých chybách nám domáci ušli na stav 4:1. Avšak svoj tím chcem za dnešný výkon pochváliť. My sa otrasieme a v ďalšom domácom zápase sa naladíme na víťaznú šnúru.“
HC BIT markets TEBS Bratislava - HC 19 Humenné 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Góly: 59. Bodnár (Gron, Jendek) - 16. Ragan (Synák, Cibák), 20. Toma (Vaško, Žitný), 30. Žitný (Toma, Vaško).
Rozhodcovia: Valo, Magušin - Haringa, Junek, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 122 divákov
Bratislava: Vojvoda (30. Haronik) - Kršák, Luža, Hauser, Černák, Fatul, Knižka, Škultéty, Volkov - Hamráček, Jakubík, Dej - Zahradník, Buc, Géci - Jendek, Gron, Bodnár - Samadov, Petráš, Šramatý
Humenné: Hurčík - Zekucia, Cibák, Jacko, Pavúk, Pulščák, Pišoja, Novota - Vaško, Toma, Žitný - Borov, Železkov, Šachvorostov - Vs. Kurovskij, Linet, Sokoli - Ragan, Krajňák, Synák - Vl. Kurovskij
Hlasy po zápase
Rudolf Jendek, tréner Bratislavy: „Rozhdla prvá tretina zápasu, kedy súper využil šance na skórovanie. Potom sa nám ťažko presadzovalo cez dobrú obranu súpera. Napriek tomu sme si vytvorili dobré šance. Gól sme dali až v závere zápasu. Súperovi gratulujem k výhre.”
Andrei Parfionov, tréner Humenného: „V prvej tretine bol výborný hokej. Vypracovali sme si šance a skórovali. V druhej tretine nás podržal brankár. Potom sme kontrolovali hru. Dôležité víťazstvo pre nás a 3 body.”