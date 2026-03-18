VIDEO: Regenda šikovne skóroval, Slafkovský bodoval v štvrtom zápase za sebou

Slovenský útočník Juraj Slafkovský prispel v nočnom zápase NHL asistenciou k výhre Montrealu nad Bostonom 3:2 po predĺžení a bodoval štvrtýkrát za sebou.
Slafkovský si pripísal primárnu prihrávku na gól pri úvodnom zásahu Canadiens. V útočnom pásme našiel kapitána Nicka Suzukiho, ktorý bekhendom prekonal brankára Swaymana.
Caufield so 40. gólom v ročníku
Pre Slafkovského to bola 32. asistencia v sezóne, celkovo nazbieral 56 bodov. Proti Bostonu odohral 19:33 minúty, zaznamenal plusový bod, tri strely na bránku, jeden bodyček i blok.
Canadiens zvrátili negatívnu sériu a vyhrali po dvoch domácich prehrách. O výhre Montrealu v extra čase rozhodol 40. gólom v ročníku útočník Cole Caufield.
Caufield je prvý hráč Montrealu so 40 gólmi v sezóne od čias Vincenta Damphousseho v sezóne 1993/1994. „Áno, veľa sa o tom hovorí. Je to, samozrejme, niečo špeciálne, ale veľa to vypovedá o tom, kam tím smeruje a či je to správny smer.
Je v tom veľa práce, veľa skvelých spoluhráčov a trénerov. Je to tímový šport, a to sa bez mojich spoluhráčov nepodarí. Mám len to šťastie, že som súčasťou tejto skupiny,“ vyhlásil 25-ročný Američan.
Dva góly Bruins strelil Čech Pavel Zacha, na prvý mu prihrával jeho krajan David Pastrňák. Touto asistenciou tak predĺžil svoju bodovú sériu proti Canadiens na 14 zápasov, čím sa vyrovnal Bobbymu Orrovi zo sezóny 1969/1970 až 1971/1972.
Pastrňák má počas tejto série, ktorá sa začala 24. januára 2023, na konte 24 bodov (šesť gólov, 18 asistencií).
Po olympijskej prestávke nastúpil iba na štvrtý zápas, ale skóroval. Pavol Regenda sa presadil v druhej tretine proti Edmontonu, keď šikovne tečoval strelu Maria Ferrara.
Z pohľadu San Jose znížil na priebežných 2:3, pričom o pár minút nato vyrovnal jeho spoluhráč Kiefer Sherwood. Víťazný gól však v 45. minúte strelil Max Jones a poistku ešte pridal Zach Hyman.
„Prehrali sme dva súboje pred bránkou. Musíme tieto súboje vyhrávať,“ povedal pre nhl.com Ryan Warsofsky, tréner Sharks.
San Jose prehralo Oilers 3:5. Pre Regendu to bol už jeho deviaty presný zásah v sezóne.
Regenda odohral 14:26 minúty a okrem presného zásahu sa prezentoval aj troma plusovými bodmi, štyrmi strelami na bránku, šiestimi bodyčekmi a jednou zblokovanou strelou. So strelami na bránku bol najlepší z tímu.
Oilers hrali prvý zápas bez Leona Draisaitla po oznámení, že nemecký útočník bude mimo hry minimálne do konca základnej časti. Opora „olejárov“ utrpela zranenie dolnej časti tela po zásahu krídelníka Ozzyho Wiesblatta z Nashvillu Predators.
„Mať nejakú nepriazeň osudu, absencie nejakých hráčov, to je pre tím v poriadku. Pokiaľ máme hráčov, ktorí sú schopní posunúť sa ďalej a hrať lepšie – a ja verím, že to robíme, mali by sme byť v poriadku,“ uviedol kouč Oilers Kris Knoblauch.
Kučerov strelil svoj siedmy hetrik
Tampa Bay s Erikom Černákom zdolala Seattle 6:2. Hrdinom Tampy Bay bol Nikita Kučerov, ktorý strelil svoj siedmy hetrik v profilige a pridal aj dve asistencie. Rus zároveň odohral deviaty zápas v kariére, v ktorom zaznamenal päť bodov.
„Videl som, ako ten chlapík získal 1100 bodov... No a teraz ich má 1105. Takže je to skvelý hráč,“ konštatoval tréner Tampy Bay Jon Cooper. Kučerov týmto hetrikom prekonal Vincenta Lecavaliera, ten ich nastrieľal za Tampu šesť.
Posunul sa na tretie miesto v klubovom rebríčku za Stevena Stamkosa (13) a Martina St. Louisa (8). Černák odohral 16:27 minúty a do štatistík si zapísal jednu „plusku“.
Brayden Schenn strelil svoj prvý gól za New York Islanders, pomohol ním k víťazstvu 3:1 nad Torontom. Bol to piaty zápas tohto útočníka v novom tíme od výmeny zo St. Louis Blues. „Vždy chcete prispieť aj ofenzívne. Ešte lepšie je to, keď je z toho víťazstvo,“ tešil sa 34-ročný Kanaďan.
Charlie Coyle strelil gól a pridal tri asistencie a režíroval tak triumf Columbusu nad Carolinou 5:1. Blue Jackets predĺžili svoju bodovú sériu na 10 duelov a pre Coylea to bolo kariérové maximum.
Minnesota zvíťazila v Chicagu 4:3 po predĺžení a s týmto súperom bodovala už v 19. zápase za sebou. Ide o najdlhšiu sériu jedného tímu proti inému v profilige.
Nashville uspel vo Winnipegu 4:3 po nájazdoch, brankár hostí Juuse Saros mal 36 úspešných zákrokov.
Elias Pettersson zasa ukončil 20-zápasové gólové suchoty a dvoma gólmi pomohol Vancouveru k víťazstvu nad Floridou 5:2. Pre švédskeho útočníka to bol zároveň 200. gól v NHL.
Hviezdou stretnutia vo Vegas bol brankár Buffala Ukko-Pekka Luukkonen, keď zlikvidoval všetkých 28 pokusov domácich. Zaznamenal prvý shutout v sezóne a ôsmy v kariére. „Vyhrať na nulu je vždy fajn. Je to dobrý pocit, lebo sme tvrdo bojovali, blokovali sme strely. Naša obrana dnes fungovala,“ poznamenal 27-ročný Fín.
NHL - výsledky (18. marec):
Montreal Canadiens – Boston Bruins 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 11. Suzuki (Slafkovský, Caufield), 34. Josh Anderson (L. Hutson, Gallagher), 65. Caufield (Suzuki, L. Hutson) – 3. Zacha (Pastrňák, McAvoy), 26. Zacha (Arvidsson, Mittelstadt)
Brankári: Dobeš - Swayman, strely na bránku: 31:28.
Edmonton Oilers – San Jose Sharks 5:3 (3:1, 0:2, 2:0)
Góly: 10. Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard), 12. Murphy (Nugent-Hopkins, J. Dickinson), 15. Podkolzin (Henrique, Frederic), 45. M. Jones (Henrique), 49. Hyman (Savoie, Ekholm) – 8. Orlov (Wennberg, Sherwood), 29. Regenda (Ferraro, Gaudette), 35. Sherwood (Orlov)
Brankári: Ingram - Nedeljkovic, strely na bránku: 37:30.
Toronto Maple Leafs – New York Islanders 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Góly: 25. Lorentz (Groulx) – 5. B. Schenn (Ritchie, Barzal), 10. Ritchie (Barzal, M. Schaefer), 32. Heineman (DeAngelo, Barzal)
Brankári: Woll - Sorokin, strely na bránku: 27:34.
Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 6. Marchment (Coyle, Fantilli), 20. Coyle (Fantilli, Werenski), 38. Heinen (Coyle, C. Sillinger), 39. Mateychuk (Monahan), 48. Olivier (Coyle, C. Sillinger) – 35. Svečnikov (Ehlers, Nikišin)
Brankári: Greaves - Bussi, strely na bránku: 30:28.
Chicago Blackhawks – Minnesota Wild 3:4 pp (1:3, 1:0, 1:0 - 0:1)
Góly: 11. Crevier (Nazar, Kaiser), 35. Greene (Bedard, Crevier), 59. Nazar (Bedard, Levšunov) – 7. Hartman (Kaprizov, Faber), 8. M. Johansson (McCarron, Brodin), 19. Tarasenko (M. Johansson, Faber), 64. Zuccarello (M. Johansson, Faber)
Brankári: Knight - Gustavsson (od 53. do 57. Wallstedt), strely na bránku: 26:37.
Winnipeg Jets – Nashville Predators 3:4 sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Góly: 20. Morrissey (Vilardi, Connor), 26. Vilardi (Perfetti, Connor), 59. J. Toews (Scheifele, Connor) – 14. Haula (Josi, Evangelista), 31. F. Forsberg (Marchessault, Ufko), 55. Matthew Wood (Marchessault, F. Forsberg), rozh. náj. O'Reilly
Brankári: Hellebuyck - Saros, strely na bránku: 39:23.
Vancouver Canucks – Florida Panthers 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Góly: 4. Elias Pettersson (Rossi, Boeser), 14. Elias Pettersson (Boeser, Rossi), 18. Rossi (Boeser, Öhgren), 35. Räty (E. Kane, Elias Pettersson), 55. O'Connor (L. Karlsson, Willander) – 12. M. Tkachuk (Verhaeghe), 32. Bennett (M. Tkachuk, Verhaeghe)
Brankári: Lankinen - Bobrovskij, strely na bránku: 22:23.
Vegas Golden Knights – Buffalo Sabres 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 19. Doan, 60. Norris (Krebs, Samuelsson)
Brankári: Hill - Lukkonen, strely na bránku: 28:25.
Seattle Kraken – Tampa Bay Lightning 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Góly: 22. McMann (Beniers), 30. McCann (Eberle, Grubauer) – 6. Goncalves (Point, Guentzel), 19. Kučerov (Hagel), 21. Kučerov (Cirelli, Hagel), 45. Cirelli (Kučerov, Hagel), 57. Hagel (Goncalves, Kučerov), 58. Kučerov (Cirelli)
Brankári: Grubauer - Vasilevskij, strely na bránku: 18:27.
