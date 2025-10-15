Tatarov gól proti Brnu nestačil. Škorvánek dostal od posledného tímu tri góly

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Tomáš Tatar skóroval v stredajšom zápase 6. kole hokejovej Ligy majstrov, jeho Zug však prehral doma s Kometou Brno 3:4. Bol to jeho tretí presný zásah v súťaži.
Tatar sa presadil v 37. minúte, keď vyrovnal na priebežných 2:2. Skúsený útočník si po strele spoluhráča Davida Skleničku spracoval puk, prehodil ho na bekhend a prekonal brankára Jana Kavana.
Český tím však napokon strhol víťazstvo na svoju stranu, z výhry sa tešili aj slovenskí legionári Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil a Andrej Kollár. Kometa sa posunula v tabuľke na ôsme miesto, Zug je trinásty.
Zo Slovákov bodoval aj obranca Dávid Mudrák, ktorý si pripísal asistenciu, no jeho Mountfield Hradec Králové prehral na ľade Lausanne 2:3 po predĺžení.
Celý zápas za hostí odchytal slovenský brankár Stanislav Škorvánek. Víťazný gól strelil v tretej minúte predĺženia Ahti Oksanen.
Fínsky klub KalPa Kuopio zvíťazil nad rakúskym KAC Klagenfurt 3:1 a v tabuľke sa so 17 bodmi vrátil na druhé miesto o bod za lídra Ilves Tampere.
Z plného bodového zisku sa tešil aj ďalší účastník Liigy, hráči Lukko Rauma vyhrali na ľade GKS Tychy 5:4 vďaka gólu Lea Tuuvu zo 60. minúty. S 13 bodmi figurujú na piatej priečke, poľský súper zostáva s tromi bodmi na poslednom 24. mieste.
Liga majstrov - 6. kolo
KalPa Kuopio - KAC Klagenfurt 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Góly: 6. Saarelainen, 9. Könönen, 47. Kaňák - 57. Hundertpfund
GKS Tychy - Lukko Rauma 4:5 (1:2, 1:1, 2:1)
Góly: 3. Jeziorski, 28. Knuutinen, 41. Bryk, 44. Komorski - 30. a 48. Korkka, 8. Saarela, 17. Jandric, 60. Tuuva
ERC Ingolstadt - Odense Bulldogs 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)
Góly: 7. a 15. Girduckis, 32. a 44. Pietta, 22. Sheen, 35. Barber, 41. Abbandonato, 49. Ellis - 3. Andersen, 30. Fakt
HC Lausanne - Mountfield HK 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 16. Caggiula, 40. Kahun, 63. Oksanen - 30. Miškář, 47. Hašek (Mudrák)
/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas/
EV Zug – HC Kometa Brno 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Góly: 1. Geisser, 37. Tatar, 56. Kovář - 3. a 48. Moravec, 12. Hartl, 55. Kos