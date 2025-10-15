Humenné ostali na čele SHL. Levičania držia krok, zdolali Topoľčany

BRATISLAVA. Hokejisti Humenného potvrdili post lídra TIPOS Slovenskej hokejovej ligy (SHL), keď v stredajšom zápase 10. kola zdolali Považskú Bystricu 6:3.
Dva góly domácich strelil Lukáš Toma. Humenné slávilo štvrté víťazstvo za sebou, naopak Považská Bystrica prišla o sériu troch výhier.
Na druhom mieste zostali s jednobodovým mankom Levice, ktoré si poradili s Topoľčanmi 4:1 aj vďaka dvom presným zásahom Michala Králika.
Na štvrtú pozíciu sa posunula Skalica, ktorá zvíťazila nad TEBS Bratislava 3:1.
TIPOS SHL - 10. kolo
HK Skalica - HC BIT markets TEBS Bratislava 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 9. Nemec (Obdržálek, Jurík), 26. Bulík (Jurák, Barcík), 60. Obdržálek - 19. Jakubík (Hamráček, Géci). Rozhodcovia: Synek, Valo – Nosek, Ščurka, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 400 divákov
Hlas po zápase
Juraj Mikúš, asistent trénera HK Skalica: „Tento zápas sme začali lepšie ako predchádzajúce dva. Ubránili sme aj oslabenie 3 na 5, no potom sme inkasovali gól na 1:1. Dnes sme sa mohli oprieť o brankára, ktorý predviedol výborný výkon. Musím povedať, že stále máme okná v obrane a my ako tréneri s tým nie sme spokojní. Budeme sa snažiť na tom ďalej pracovať. Samozrejme, chceli by sme byť efektívnejší v útoku. Mohli sme tento zápas zlomiť skôr na našu stranu, čo sa však nestalo. S týmto sa trápime od začiatku sezóny. Pracujeme na tom na každom tréningu a verím, že aj v tomto smere sa budeme postupne zlepšovať.“
TSS GROUP Dubnica - HC Nové Zámky 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)
Góly: 19. Maruna (Feranec, Sabadka), 25. Maruna (Sabadka, Chatrnúch), 26. Tybor (Hovorka, Legalin), 36. Tybor (Legalin, Švec) – 20. Paul (Krchňavý, Kodhaj), 30. Frankovič (White, Kohút), 35. Krchňavý (Olson, Kodhaj). Rozhodcovia: Magušin, Moller – Moravčík, Bezák, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 295 divákov
Hlasy po zápase
František Kučera, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: „Hráčov sme upozorňovali, aby k tomuto zápasu pristúpili so všetkou zodpovednosťou. Napriek tomu sa začiatok duelu niesol z našej strany vo vlažnom tempe, čo vyústilo k niekoľkým šanciam súpera a len vďaka Kukučkovi sme neinkasovali. Až ku koncu tretiny sme začali hrať to, čo sme si povedali a strelili sme gól. Našou nedisciplinovanosťou a hrubou chybou sme však okamžite inkasovali. Po zvýšení hlasu v kabíne, začalo mužstvo korčuľovať a mali sme šance. To vyústilo do gólového prevýšenia. Uspokojili sme sa však s výsledkom, čo zapríčinilo stratu náskoku. Napokon sme dali štvrtý gól a posledná tretina sa niesla v pozornom bránení a kontrolovaní výsledku. Môžeme byť spokojní akurát s troma bodmi. Nie však s výkonom mužstva.“
Stanislav Petrík, asistent trénera HC Nové Zámky: „Ťažko sa hodnotí zápas. Nemyslím si, že sme boli horší, ale opäť sme si duel prehrali vlastnými chybami, ktoré by sa nemali stávať v hokeji. V prvej a druhej časti nás podržal brankár. Počas tretej tretiny sme sa snažili ešte výsledok zmeniť, no nepodarilo sa.“
HC 19 Humenné - HK ‘95 Považská Bystrica 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Góly: 3. Toma (Vaško, Krajňák), 5. Sokoli (Vs. Kurovskyj, Pišoja), 32. Žitný (Cibák, Vaško), 47. Toma (Sokoli), 52. Zekucia (Krajňák, Borov), 56. Železkov (Šachvorostov, Cibák) – 26. Tománek (Rufati), 35. J. Ďurkech (L. Ďurkech, Galimov), 58. Rehák (Nahálka, Urbánek). Rozhodcovia: Korba, Čahoj – Kováčik, Janiga, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, divákov
Hlasy po zápase
Marcel Šimurda, asistent trénera HC 19 Humenné: „Úvod zápasu bol podľa našich predstáv. Hrali sme dobre a strelili sme dva góly. V druhej tretine nás súper začal vysoko napádať a my sme nedokázali rozhadzovať puk. Považania ho zachytávali a mali prečíslenia. S istými vecami nemôžeme byť spokojní. Od 20. do 30. minúty akoby sme na ľade neboli. Tretie dejstvo už bolo opäť naše.“
Peter Kopecký, hlavný tréner HK´95 Považská Bystrica: „Humenné bolo dominantné. V prvej tretine sme sa iba pozerali, kde sme. V druhej časti sme sa trochu pozviechali, strelili dva góly, ale naša hra nebola dobrá. Domáci boli lepší, stále sme iba dobiehali výsledok. Musíme zlepšiť presilovky a využiť ich vtedy, keď to najviac potrebujeme.“
HK Detva - MHA Martin 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)
Góly: 45. Safaralejev, 47. Surový (Nauš, Štec) – 33. Fafrák (Rešetár, Babka), 42. Burzík (Jakubík, Melcher), 48. Vybiral (Uram, Melcher), 51. Paulíny (Pacalaj), 57. Burzík (Melcher, Vybiral)
Hlasy po zápase
Richard Šechný, hlavný tréner HK Detva: „Z našej strany to nebol vydarený zápas. Hráči Martina boli pohyblivejší a agresívnejší, čo nám robilo problémy. Mali sme tam však dve veľké šance. Síce sme potom prehrávali 0:2, podarilo sa nám vrátiť do hry a vyrovnať. Po hrubej individuálnej chybe sme však opäť inkasovali, čo nás zlomilo.“
Martin Hrnčár, hlavný tréner MHA Martin: „Po dvoch prehrách sme cestovali do Detvy s úmyslom vyhrať za tri body. Zmenili sme pár vecí a do brány postavili juniora Novotného, aby sa ukázal. Potrebovali sme nový impulz pre mužstvo, aby hrali hráči zodpovednejšie, keď je mladší brankár v bráne. V prvej tretine sa nám to darilo a začali sme boj s brankárom Gajanom. V druhej časti sme hrali dominantne, mali sme množstvo čistých a gólových šancí. Gajan však fantasticky podržal svoj tím. Síce sme v treťom dejstve dostali rýchle dva góly, vrátili sme si vedenie naspäť na svoju stranu. Konečne sme prelomili aj streleckú efektivitu. Hrá sa 60 minút a dnes nám Detva ukázala, že stačia dve minúty a môže byť z toho dráma.“
HK TAM Levice - HC MUŠLA Topoľčany 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly: 30. Vaňo (Valent, Sobotka), 42. Králik (Bartakovics, Pač), 50. Králik (Bartakovics, Štrbáň), 58. Alapuranen (Valent, Slovák) – 26. Lušňák (Bečka, Gergel). Rozhodcovia: Hlinka, Zelený – Fekete, Šramaty, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 491 divákov
Hlasy po zápase
Jakub Ručkay, hlavný tréner HK TAM Levice: „Prvá tretina bola vyrovnaná. V druhej časti sa na to veľmi ťažko pozeralo z mojej strany. V kabíne prišlo k zvýšenie hlasu a žiadaný efekt sa dostavil. Musíme byť disciplinovanejší v systémových veciach. Keď nacvičujeme herné situácie, vyžadujeme, aby sa robili aj v zápase. Samozrejme, som vďačný za tri body. Mužstvo ukázalo charakter.“
Tibor Višňovský, hlavný tréner HC MUŠLA Topoľčany: „Dobre sme vedeli, aký je náš dnešný súper. Pripravili sme sa a dodržiavať sa nám to podarilo prvé dve tretiny. Hrali sme s vyrovnaným súperom, ale čo rozhodlo v tomto zápase boli presilovky, ktoré sme mali využiť. Mali sme množstvo šancí, keď sme duel mohli otočiť. Zápas sa lámal. Bohužiaľ pre nás, že presný zásah dali Levice. Bol to asi rozhodujúci gól, ktorý nás nie zlomil, ale rozhodol o tretej tretine a celom stretnutí.“