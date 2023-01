Černák s Tatarom asistovali, Ružička sa stále trápi vo štvrtom útoku

NEW YORK. Najproduktívnejší Slovák v doterajšom priebehu základnej časti Tomáš Tatar zaznamenal asistenciu pri dôležitej výhre svojho tímu na ľade Caroliny Hurricanes 5:3.

V šesťdesiatej minúte prihrával na gól Hischierovi do prázdnej brány. Švajčiar síce nedostal puk do siete, no tesne pred jeho zakončením ho fauloval Jordan Staal, a tak arbitri pripísali kapitánovi hostí technický gól.

Carolina viedla ešte na konci druhej tretiny 3:1, hostia však v poslednej minúte prostrednej časti vyrovnali v priebehu 18 sekúnd a napokon sa tešili z víťazstva.