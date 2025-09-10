Slováci odpálili českú extraligu vo veľkom. Kollár hrdinom, Daňo s Hudáčkom žiarili

PRAHA. Slovenský hokejový útočník Andrej Kollár strelil víťazný gól Komety Brno proti Litvínovu v stredajšom zápase 1. kola českej extraligy.
V 57. minúte upravil na priebežných 3:2, domáci neskôr pridali štvrtý gól.
O druhý presný zásah úradujúceho českého majstra sa postaral Lukáš Cingel, na oboch góloch Litvínova mal podiel jeho kapitán Matúš Sukeľ (1+1).
Gól, ktorý sa neskôr ukázal ako víťazný, strelil aj útočník Mladej Boleslavi Pavol Skalický. Na ľade Kladna zvýšil v 31. minúte na 2:0, domáci v poslednej minúte už iba skorigovali skóre.
Úspešný debut v českej extralige absolvoval obranca Vítkovíc Samuel Kňažko. Jeho tím zvíťazil na ľade Karlových Varov 7:4, slovenský reprezentant si pripísal jednu asistenciu.
Slovenskí hokejisti sa výrazne podieľali na presvedčivom vstupe Třinca do nového ročníka českej extraligy.
Domáci „oceliari“ zdolali Olomouc 8:2, pričom dva góly strelil Marko Daňo a jeden Libor Hudáček, obaja získali aj bod za asistenciu.
Gólové prihrávky si pripísali aj Martin Marinčin, Vladimír Dravecký a Miloš Roman. Pri druhom góle hostí asistoval Silvester Kusko.
Obranca Peter Čerešňák z Pardubíc zvýšil v 12. minúte na 4:0 a jeho tím napokon zdolal Hradec Králové 7:1.
Nevydarený vstup do sezóny absolvoval slovenský brankár Hradca Stanislav Škorvánek. Duel sa pre neho skončil už v 14. minúte po tom, čo inkasoval piaty gól.
Česká extraliga - 1. kolo:
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 8:2 (1:1, 4:1, 3:0)
Góly: 10. HUDÁČEK (DAŇO, MARINČIN), 24. Adámek, 26. DAŇO, 36. Kovařčík, 40. Flynn, 42. Cienciala (HUDÁČEK), 46. DAŇO, 54. Vrána (DRAVECKÝ, ROMAN) - 2. Navrátil, 34. Nahodil (KUSKO)
HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly: 3. Zbořil, 29. CINGEL, 57. KOLLÁR, 60. Flek - 11. SUKEĽ, 54. Polášek (ČAJKOVIČ, SUKEĽ)
HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)
Góly: 13. Koffer, 16. a 39. Beránek, 60. Jones - 8. Leahy, 13. Abdul, 18. Nellis, 21., 24. a 51. Yetman, 39. Kalus (KŇAŽKO)
Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Góly: 60. Kel. Klíma - 25. Mazura, 31. SKALICKÝ
HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
Góly: 1. Košťálek, 1. Smejkal, 11. Gazda, 12. ČEREŠŇÁK, 14. a 33. Mandát, 28. Lauko - 31. Nenonen
/S. Škorvánek (Hrad.) chytal do 14. min., inkasoval 5 gólov/
Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly: 40. Weatherby - 4. a 7. Petman, 60. Mechura (HOLEŠINSKÝ)