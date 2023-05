New Jersey zase vysoko prehralo, Tatar odohral najmenej z tímu

NEW YORK. Hokejisti Caroliny Hurricanes sa vrátia do domácej arény s mečbalmi. Rozhodli o tom výhrou 6:1 vo štvrtom zápase série druhého kola proti New Jersey.

Devils v druhej minúte získali vedenie vďaka gólu Jacka Hughesa, ktorý sa dostal na métu 10 bodov v play-off. Potom však hostia roztočili hurikán.

V 18. minúte vyrovnal Nečas a v druhej dvadsaťminútovke nastrieľali Canes päť gólov zásluhou Nečasa, Pesceho, Fasta, Burnsa a Kotkaniemiho.

Bol to tretí zo štyroch zápasoch, v ktorom vyhnali štartujúceho brankára "diablov" z bránky. Vaněček inkasoval päťkrát zo sedemnástich pokusov.