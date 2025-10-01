Detva našla prvého súpera, na ktorého nestačila. Nové Zámky s ďalšou výhrou

BRATISLAVA. Hokejisti Detvy si pripísali v stredajšom dueli 6. kola Tipos SHL prvú prehru v sezóne.
Na domácom ľade podľahli Skalici 2:4. Záhoráci viedli po prvej tretine 2:0, no domáci dokázali vyrovnať a rozhodol až dvoma gólmi v závere skúsený Petr Obdržálek.
Napriek prehre si Detva udržala vedúcu priečku o skóre pred Levicami, ktoré vyhrali v Humennom 4:3.
Rovnakým pomerom zvíťazili aj hráči Žiaru nad Hronom v súboji minuloročných štvrťfinalistov s Topoľčanmi.
Tipos SHL - 6. kolo
TSS GROUP Dubnica - HK ‘95 Považská Bystrica 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Góly: 48. Pangelov-Juldašev (Beňačka). Rozhodovali: Čahoj, Smrek - Moravčík, Drblík, vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 310 divákov.
HC Nové Zámky - HC BIT markets TEBS Bratislava 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
Góly: 7. Czuczor (Kodhaj, Molnár), 9. Štrauch (Korím, Čajkovič), 31. Czuczor (Botka, Molnár), 56. Štrauch - 29. Buc (Géci, Hamráček), 52. Géci (Buc, Zahradník), 59. Lupták (Knižka, Kršák). Rozhodovali: Magušin, Valo - Mižík, Vystavil, vylúčení: 7:10, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 365 divákov.
HK Žiar nad Hronom - HC MUŠLA Topoľčany 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Góly: 9. Lopušan (Hybský, Matula), 26. Stupka (Zubák, Babeliak), 39. Zubák (Jakúbek, Mikula), 54. Babeliak (Zubák, Sládok) - 28. Matej (Bajzík), 43. Lušňák (Bečka), 55. Ožvald (Ejem, Šišovský). Rozhodovali: Zelený, Fridrich - Ščurka, Šramaty, vylúčení: 1:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 422 divákov.
HC 19 Humenné - HK TAM Levice 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)
Góly: 26. Linet (Žitný, Šachvorostov), 43. Jacko (Železkov), 60. Linet (Pavúk, Šachvorostov) - 13. Kupka (Vaňo), 15. Slovák (Chlepčok, Pánik), 32. Svitana (Slovák), 33. Vaňo (Alapuranen) . Rozhodovali: Korba, Valach - Janiga, Riš, vylúčení: 5:7, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.
HK Detva - HK Skalica 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Góly: 31. Kalousek (Šechný, Dej), 43. Ondrušek (Šechný, Kalousek) - 2. Podolinský (Dudáš, Hudec), 4. Búlik (Novajovský, Špirko), 58. Petr Obdržálek (Nemec, Jurík), 60. Obdržálek (Špirko). Rozhodovali: Vido, Hlinka - Kováčik, Fekete, vylúčení: 6:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 268 divákov.