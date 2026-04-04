VIDEO: Sýkorova asistencia i hetrik Perreaulta. Rangers pomohli Buffalu k postupu po 15 rokoch

Slovenský hokejista v drese New Yorku Rangers Adam Sýkora (38) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Jaroslav Chmelař (49) v zápase zámorskej NHL New York Rangers - Detroit Red Wings.
Slovenský hokejista v drese New Yorku Rangers Adam Sýkora (38) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Jaroslav Chmelař (49) v zápase zámorskej NHL New York Rangers - Detroit Red Wings. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. apr 2026 o 21:48
Vo Východnej konferencii už má istý postup aj Carolina.

Slovenský hokejista Adam Sýkora prispel v sobotu v zámorskej NHL asistenciou k víťazstvu New Yorku Rangers nad Detroitom Red Wings 4:1.

V zápase odohral 11:10 min, zaznamenal plusový bod a prezentoval sa tromi bodyčekmi. Hetrikom sa blysol Gabe Perreault.

Prehra Detroitu zahrala do karát Buffalu Sabres, ktoré sa prvýkrát od roku 2011 prebojovalo do play off.

Sýkora si pripísal na konto tretí bod v NHL, keď v 14. minúte asistoval pri úvodnom góle Čecha Jaroslava Chmelařa.

VIDEO: Asistencia Adama Sýkoru

Ďalšie tri presné zásahy „jazdcov" pridal Perreault. Prehra Detroitu v riadnom hracom čase definitívne zabezpečila miestenku do vyraďovačky pre Buffalo.

„Šable" tak pod vedením trénera Lindyho Ruffa ukončili 15-ročné čakanie na play off, najdlhšie v profilige. Vo Východnej konferencii už má istý postup aj Carolina.

NHL - sobota, 4. apríl

New York Rangers - Detroit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Góly: 14. Chmelař (Gavrikov, Sýkora), 36. Perreault (Zibanejad, M. Robertson), 48. Perreault (Brodzinski, Fox), 59. Perreault (J. Miller, Fox) – 60. Perron (Finnie, J. van Riemsdyk)


Ottawa - Minnesota 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Góly: 57. Batherson (Thomson, Stützle) – 10. Brodin (Tarasenko, Spurgeon), 16. Hartman (Zuccarello), 36. Hartman (Zuccarello, Kaprizov), 53. J. Middleton (Q. Hughes, Eriksson Ek)


Minnesota Wild oslavuje gól.
Minnesota Wild oslavuje gól.
