Gáborík prišiel o ďalší rekord. Kane skompletizoval hetrik famóznym gólom

NEW YORK. Evander Kane prijal prihrávku od Connora McDavida a vošiel s pukom do pásma. Ocitol sa proti presile. Nalepilo sa naňho trio obrancov Colorada Avalanche.

Po štvorbodovom Kaneovi bol druhým najproduktívnejším hráčom stretnutia práve McDavid, ktorý zaznamenal tri asistencie. Kapitán sa odpútal od Jonathana Huberdeaua na čele produktivity, kde má so 116 bodmi trojbodový náskok.

McDavid vyrovnal svoje osobné maximum v bodoch. 116 ich po prvý raz nazbieral v ročníku 2018/19. Do konca základnej časti odohrá jeho tím ešte štyri zápasy, v ktorých môže osobný rekord navýšiť.

Oilers si výhrou nad Avalanche zaistili účasť v tohtoročnom play off.

Sedem stobodových

Do klubu stobodových hráčov sa v sezóne 2021/22 dostal aj Kirill Kaprizov. Ruský útočník, ktorý začal kariéru v NHL ako z veľkej knihy, prispel k výhre Wild nad Seattlom 6:3 gólom a tromi asistenciami.

Po prvý raz od sezóny 2006/07 spoznala NHL sedem stobodových hráčov v sezóne. Ak by sa pridal ďalší, znamenalo by to najvyšší počet od ročníka 1995/96. Najbližšie k stovke je aktuálne Artemij Panarin z New Yorku Rangers, doteraz pozbieral 96 bodov.