VIDEO: Minnesota valcuje aj ďalej. Buffalo rozstrieľalo svojho súpera

NEW YORK. Hokejisti Minnesoty Wild si v zámorskej NHL pripísali štvrté víťazstvo za sebou.
V noci na sobotu uspeli na ľade Pittsburghu presvedčivo 5:0. Dva góly a asistenciu zaznamenal Matt Boldy, trináste čisté konto v profilige brankár Filip Gustavsson.
Buffalo deklasovalo doma Chicago 9:3 aj vďaka štyrom asistenciám Alexa Tucha.
Wild opäť neinkasovali
Minnesota bodovala v siedmom stretnutí za sebou a Boldy natiahol produktívnu šnúru na šesť duelov.
„Niekedy vám veci jednoducho vychádzajú a cítite sa dobre. Puk sa vám odráža na hokejku, dávate góly, no niekedy to nejde.
Teraz je jedno z tých lepších období,“ poznamenal Boldy, ktorý nazbieral v uplynulých šiestich zápasoch 10 bodov (6+4).
Jeho spoluhráči Kirill Kaprizov a Joel Eriksson Ek si proti Penguins pripísali zhodne gól a asistenciu a brankár Gustavsson zneškodnil všetkých 19 striel domácich.
Wild až v troch z predchádzajúcich šiestich stretnutí neinkasovali ani raz. Pre Pittsburgh to bol prvý zápas po návrate zo Švédska, kde odohral dva zápasy proti Nashvillu.
Penguins prehrali šiesty zápas z uplynulých ôsmich. „Myslím si, že všetko, čo sa dnes mohlo pokaziť, sa pokazilo.
Tento zápas bol kombináciou viacerých zlých okolností,“ konštatoval tréner Pittsburghu Dan Muse.
Sabres vyhrali všetky tri tretiny
Buffalo uspelo tretíkrát z uplynulých štyroch zápasov, v súboji proti Chicagu vyhralo všetky tri tretiny zhodne 3:1.
Okrem štvorbodového Tucha sa výraznejšie presadil aj dvojgólový Josh Doan, po osemzápasovej absencii sa do zostavy vrátil jedným presným zásahom a dvoma asistenciami Jason Zucker. „Som spokojný s tým, ako hrala každá formácia.
Všetky boli efektívne a produktívne. Síce sme niekoľko gólov aj inkasovali, no myslím si, že to bol celkovo dobrý výkon aj v defenzíve,“ povedal tréner Buffala Lindy Ruff podľa nhl.com. V drese Chicaga sa dvoma gólmi prezentoval Tyler Bertuzzi. „Celú sezónu hrá výborne.
VIDEO: Doanov druhý gól v zápase
Veľa vecí robí správne a ide príkladom. Dlho bol môj obľúbený hráč a stále ním je,“ konštatoval tréner Chicaga Jeff Blashill.
S výkonom svojho tímu však nebol spokojný: „Bol to pre nás ťažký zápas. Myslím si, že sme naň neboli správne fyzicky pripravení.
Domáci hrali skvele, rýchlo, tvrdo a boli na celom ľade.“ Sabres sú aj po presvedčivom víťazstve naďalej na poslednom mieste vo Východnej konferencii, no s minimálnymi odstupmi na tabuľkových susedov.
Jordan Staal pomohol dvoma presnými zásahmi k víťazstvu Caroliny na ľade Winnipegu 4:3. Rovnakú bilanciu mal v domácom drese Gabriel Vilardi.
Hurricanes skórovali aj v oslabení, keď sa presadil Seth Jarvis.
V bránke Jets nahradil Eric Comrie jednotku Connora Hellebuycka, ktorý bude po menšej operácii kolena mimo hry štyri až šesť týždňov.
VIDEO: Gól Jarvisa v oslabení
Hráči Los Angeles Kings utrpeli tretiu prehru za sebou, keď doma podľahli Bostonu 1:2 po predĺžení.
O oba góly hostí sa postaral Morgan Geekie, ktorý v extra čase rozhodol po prihrávke Davida Pastrňáka. Brankár Jeremy Swayman zneškodnil 31 z 32 striel „kráľov“.
NHL - výsledky, 22. november:
Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks 9:3 (3:1, 3:1, 3:1)
Góly: 14. Doan (Thompson, Tuch), 16. Zucker (Quinn), 18. Byram (Tuch, McLeod), 26. McLeod (Zucker, Timmins), 26. Samuelsson (Rosen, Bryson), 38. Doan (Dahlin, Tuch), 42. Thompson (Tuch), 48. Quinn (Byram, Zucker), 57. Bryson (Maletsyn, Greenway) - 19. Bertuzzi (Rinzel, Bedard), 35. Vlasic (Greene, Rinzel), 41. Bertuzzi (Bedard, Nazar).
Brankári: Luukkonen - Söderblom, strely na bránku: 30:23.
Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Góly: 3. Boldy (Faber, Eriksson Ek), 10. Eriksson Ek (Buium, Boldy), 12. Johansson (Brodin, Faber), 22. Kaprizov (Middleton, Zuccarello), 38. Boldy (Kaprizov).
Brankári: Šilovs - Gustavsson, strely na bránku: 19:21.
Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Góly: 4. Morrissey (Scheifele, DeMelo), 10. Vilardi (Perfetti), 45. Vilardi (Connor) - 1. Staal (Martinook), 24. Staal (Chatfield, Miller), 27. Jarvis (Aho, Miller), 44. Svečnikov (Ehlers, Aho).
Brankári: Comrie - Bussi, strely na bránku: 27:28.
Los Angeles Kings - Boston Bruins 1:2 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 54. Armia (Moore, Dumoulin) - 49. Geekie (Steeves, Zadorov), 63. Geekie (Pastrňák, Zadorov).
Brankári: Kuemper - Swayman, strely na bránku: 32:26.
