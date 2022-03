Chára sa vrátil po zranení. Jeho tréner sa zaradil k najlepším v histórii

NEW YORK. Zdeno Chára sa po pauze vynútenej zranením vrátil do akcie v domácom zápase New Yorku Islanders proti Winnipegu Jets.

"Ostrovania" zvíťazili nad kanadským mužstvom 5:2. Slovenský obranca odohral 16 minút a dve sekundy, pripísal si dve strely na bránu.

Tréner Islanders Barry Trotz sa stal tretím koučom v histórii NHL s 900 víťazstvami v NHL. Pred ním túto métu dosiahli iba Scotty Bowman a Joel Quenneville.

Washington Capitals s Martinom Fehérvárym v zostave nastúpili na ľade Vancouveru Canucks. Hetrik si pripísal Jevgenij Kuznecov.