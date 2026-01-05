Skaličania sú po jasnej výhre späť na čele ligy. Martin sa dotiahol k svojmu súperovi

Hokejisti HK Skalica zvíťazili v pondelkovom stretnutí 31. kola Tipos SHL na ľade Topoľčian presvedčivo 7:2.
Naplno zabodovali v štvrtom stretnutí v sérii a vedú súťaž o dva body pred Žiarom nad Hronom, navyše majú zápas k dobru.
Humenné prehralo v Martine 1:2. Zostáva na tretej priečke, no na čelo má manko už päť bodov, hráči z Turca sú o bod späť na 4. priečke.
Tipos SHL - 31. kolo
HK Gladiators Trnava - HC Nové Zámky 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Góly: 46. Haščák (Filanovskij, Bíly) - 12. Kodhaj (M. Šuty, Vaverčák), 18. P. Šutý (Korím, Molnár), 20. P. Šutý (Molnár, Paul). Rozhodcovia: Adamec, Hlinka - Olle, Moravčík, vylúčenia: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 290 divákov
MHA Martin - HC 19 Humenné 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 17. Markovič (Barto, Ligas), 48. Melcher (Fujerík) - 14. Krajňák (Borov). Rozhodcovia: Žák, Fridrich - Haringa, Drblík, vylúčenia: 4:8 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1781 divákov
HK TAM Levice - TSS GROUP Dubnica 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Góly: 1. R. Vaňo (Pač, Králik), 51. Stevens (Kupka, Teľcov) – 8. D. Vaňo (Lachkovič, Beňačka), 9. Tybor (Legalin, Švec), 30. Legalin (Tybor, Švec), 54. Ďuriš (Tybor, Szabo), 58. Legalin (Švec, Tybor). Rozhodcovia: Korba, Rojík - Uličný, Mižík, vylúčenia: 1:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1195 divákov
HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica 2:7 (0:3, 0:3, 2:1)
Góly: 42. Kohút (Bereš, Ejem), 58. Kuboš (Bereš, Bečka) - 9. Sačkov, 14. Špirko (Barcík, Novajovský), 20. Sačkov (Kotvan, Búlik), 26. Sačkov (Novajovský, Špirko), 35. Sačkov (Špirko), 37. Špirko (Janík, Filip), 43. Hečko (Obdržálek, Frídel). Rozhodcovia: Smrek, Lauff - Riš, Fekete, vylúčenia: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 675 divákov
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Detva 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
Góly: 6. Včelka (Dej, Zahradník), 41. Luža (Kršák) - 7. Dobiš (Jasečko, Hukel), 11. Sergienko (Kalousek, Novota), 41. Sergienko (Myšiak, Kalousek), 43. Kalousek, 59. Kalousek. Rozhodcovia: Mĺkvy, Valo - Rehák, Junek, vylúčenia: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 64 divákov