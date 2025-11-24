VIDEO: Makar sa z dorážky nemýlil. Colorado zvíťazilo už deviatykrát v rade

Hokejisti Colorada Avalanche natiahli víťaznú sériu v zámorskej NHL už na deväť zápasov. Lídri celej súťaže zvíťazili v nočnom stretnutí na ľade Chicaga Blackhawks 1:0 gólom Calea Makara z 39. minúty.
Colorado vedie tabuľku NHL s 37 bodmi z 22 zápasov. Brankár Scott Wedgewood predviedol 22 úspešných zákrokov, zaknihoval prvý shutout sezóny a celkovo deviaty v kariére.
VIDEO: Víťazný gól Makara
„Je to samozrejme skvelé. Snažíme sa zo všetkých síl vyťažiť maximum, aby sme v tejto šnúre pokračovali. Pretože sme najlepší v lige a každý nás bude chcieť zraziť dole,“ uviedol Wedgewood pre nhl.com.
Brankár „lavín“ predĺžil svoju víťaznú sériu na osem zápasov, čím sa vyrovnal Philippovi Grubauerovi zo sezóny 2020/21 a Jocelynovi Thibaultovi (1994/95). Ide o štvrtú najdlhšiu víťaznú sériu v histórii Colorada, predtým aj Quebecu Nordiques.
Calgary sa začalo dariť
Calgary, stále bez zranených slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka, zvíťazilo na ľade Vancouveru 5:2 a pripísalo si tretí triumf v sérii, čo sa mu podarilo prvýkrát v sezóne.
Blake Coleman zaznamenal gól a asistenciu, Rasmus Andersson prihral na tri góly a svoju bodovú sériu natiahol na päť duelov (2+8). Rovnako päťbodovú bodovú sériu ťahá aj jeho spoluhráč Matt Coronato, ktorý si pripísal asistenciu.
„Som naozaj hrdý na náš tím. Pred týmto zápasom sme sa mohli vyhovoriť na kadečo, na pár ťažkých zápasov po sebe, na málo času na regeneráciu, na to, že sme inkasovali skorý gól. Ale prevzali sme kontrolu a myslím si, že naozaj začíname nachádzať svoj rytmus,“ uviedol Coleman.
Minnesota vyhrala vo Winnipegu 3:0 a sériu víťazstiev natiahla už na päť stretnutí. Jesper Wallstedt chytil 32 striel a dosiahol tretí shutout v ročníku, najviac zo všetkých brankárov.
„Mám pred sebou skvelý tím. Chalani predo mnou sú veľmi obetaví a mám pocit, že sme jedným z tímov, ktoré blokujú najviac striel. Ja sa im to snažím vrátiť a ukázať, že mi môžu dôverovať,“ uviedol 23-ročný Švéd.
Rittich vychytal Seattle
Až dve čisté kontá priniesol duel v New Yorku, keďže o triumfe Islanders nad Seattlom rozhodli samostatné nájazdy. Vo štvrtej sérii ukoristil druhý bod Kyle Palmieri.
Domáci brankár David Rittich mal 19 úspešných zákrokov, prvý shutout v sezóne a ôsmy celkovo. Pre hosťujúceho gólmana Joeyho Daccorda bol druhý v ročníku a siedmy v kariére.
„Obaja brankári chytali výborne, predviedli niekoľko skvelých zákrokov. Nevidíte veľa takých zápasov, v ktorých nepadne gól a rozhodne sa až v nájazdoch. Takže obom brankárom patrí uznanie. Rittich nám dal šancu a my sme mali šťastie, že sme v nájazdoch skórovali,“ povedal Palmieri.
San Jose zdolalo doma Boston 3:1. Macklin Celebrini strelil gól a pridal asistenciu a svoju bodovú sériu natiahol na päť duelov (4+4). Domácich potiahol aj brankár Jaroslav Askarov, predviedol 34 úspešných zákrokov.
„Žraloci“ mali pred zápasom motivačný míting a to im pomohlo. „Mali sme celkom úprimný a pravdivý rozhovor a reakcia bola jedna z najlepších v tomto roku,“ potvrdil tréner Ryan Warsofsky.
NHL - 24. november:
Chicago Blackhawks – Colorado Avalanche 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Gól: 39. Makar (Nielsen)
Brankári: Knight - Wedgewood, strely na bránku: 22:26.
Winnipeg Jets – Minnesota Wild 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly: 29. Jurov (Trenin), 39. Faber (Johansson), 47. Kaprizov (Middleton, Zuccarello).
Brankári: Comrie - Wallstedt, strely na bránku: 32:30
NY Islanders - Seattle 1:0 po sam. nájazdoch
San Jose Sharks – Boston Bruins 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 16. Muchamadullin (Ferraro, Goodrow), 32. Celebrini (Orlov, Toffoli), 59. Graf (Eklund, Celebrini) – 51. Geekie (Pastrňák)
Brankári: Askarov - Swayman, strely na bránku: 31:35
Vancouver Canucks – Calgary Flames 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Góly: 2. Hronek (DeBrusk), 49. Q. Hughes (Lankinen) – 8. Frost (Andersson, Coronato), 9. Zary (Backlund, Coleman), 31. Bahl (Kadri, Andersson), 37. Šarangovič (Andersson, Kadri), 48. Coleman (Backlund)
Brankári: Lankinen - Wolf, strely na bránku: 30:21
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: