Studenič prvýkrát bodoval v novom drese, pomohol zdolať Washington

WASHINGTON. Po týždni to konečne prišlo. Slovenský útočník Marián Studenič prvýkrát bodoval v drese Dallasu Stars.

Slovák síce do nového klubu zamieril ešte 24. februára, no najprv hral zápasy za farmársky Texas v AHL. Tam však bodoval v troch zápasoch po sebe a pred týždňom ho povolali do prvého tímu. V prvých troch zápasoch nebodoval.