Frank Vatrano prestupuje z Floridy do New Yorku

NEW YORK, SUNRISE. Frank Vatrano sa sťahuje z Floridy Panthers do New Yorku Rangers za voľbu vo štvrtom kole draftu 2022.

"Po takmer piatich sezónach v klube chceme Frankovi poďakovať za jeho profesionalitu a súťaživosť," povedal generálny manažér Floridy Bill Zito. "Vždy sme si vážili jeho tímový prístup a želáme mu všetko najlepšie do budúcnosti."