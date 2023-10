Černák zaknihoval iba mínusku, za Tampu debutoval 29-ročný brankár

NEW YORK. V noci z nedele na pondelok boli na programe v severoamerickej NHL dve stretnutia. Hralo sa v Ottawe a Anaheime.

Sens prestrieľali floridské mužstvo, no o výhre rozhodli až v záverečnej desaťminútovke. Tomkins pochytal 33 striel.

Útočník Ottawy Brady Tkachuk pred brankárom Mattom Tomkinsom. (Autor: TASR/ The Canadian Press via AP)

Ottawu potiahol trojbodový Brady Tkachuk (2+1), ktorý zažil svoj druhý dvojgólový zápas v sezóne. Skóre otvoril Vladimir Tarasenko, pre ktorého to bol prvý presný zásah v drese Senators, pridal k nemu aj jednu asistenciu.

"Dva zápasy sme hrali hokej, ktorý nám vyhovuje, a to je náš cieľ. Neriešime víťazstvá či prehry, je to o tom, ako rýchlo sa dostaneme k našej hre. Myslím si, že sme ukázali, že nám to už ide," povedal Tkachuk.

Hosťom citeľne chýbal kanonier Steven Stamkos, ktorého vyradilo zranenie v dolnej časti tela. Posudzovať sa bude na dennej báze.

V drese Lightning zaznamenal Tanner Jeannot gól a asistenciu. Černák bol najviac vyťažovaný hráč v zápase na oslabeniach, odohral v nich 2:52 min.