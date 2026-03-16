VIDEO: Ukázal, v čom je najsilnejší. Slafkovský si pripísal jubilejnú asistenciu v NHL

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský zaznamenal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, v ktorom jeho Montreal prehral doma s Anaheimom tesne 3:4.
Pre Slafkovského to bola jubilejná 100. gólová prihrávka v NHL.
Montreal nezačal zápas vôbec dobre, na začiatku druhej tretiny prehrával 0:2. Potom v priebehu 12. minút zásluhou troch gólov stav otočil.
Slafkovský asistoval pri treťom góle. V 34. minúte získal puk v obrannom pásme, vyviezol ho, silným telom ho pokryl a vysunul do šance Nicka Suzukiho, ktorý skóroval.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského pri góle Nicka Suzukiho
Slafkovský odohral 21 minút a 21 sekúnd. Okrem asistencie zaznamenal päť striel, zablokoval dve strely a pridal jeden bodyček. V 66 dueloch sezóny nazbieral 55 bodov (24+31).
Anaheim v závere druhej tretiny vyrovnal na 3:3, víťazný gól strelil Cutter Gauthier dve a pol minúty pred koncom duelu.
Pre Canadiens to bola druhá prehra po sebe, no udržali sa na 4. priečke na východe, Anaheim je štvrtý na západe.
Pavol Regenda sa po šiestich zápasoch vrátil do zostavy San Jose a bol pri prehre svojho tímu v Ottawe 4:7. Na ľade strávil 14 minút a 22 sekúnd, bol členom štvrtého útoku.
Dvadsaťšesťročný krídelník zaznamenal jednu strelu na bránu, tri hity, jeden blok a dva mínusové body.
San Jose prišlo o posledné postupové miesto v Západnej konferencii, o jeden bod ho z neho zosadil Seattle, ktorý vyhral nad Floridou 6:2, no odohral o duel viac ako Sharks.
Minnesota prehrala doma s Torontom 2:4 a sériu bez výhry natiahla už na tri zápasy, no z tretieho miesta na západe má pohodlný náskok pred štvrtým Anaheimom až jedenásť bodov. Oba domáce góly strelil Vladimir Tarasenko, za hostí zaznamenal dva Benoit Groulx.
NHL - pondelok, 16. marec
Montreal Canadiens – Anaheim Ducks 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Góly: 22. Newhook (L. Hutson), 23. Caufield (Dobson, Suzuki), 34. Suzuki (Slafkovský, Josh Anderson) – 8. Leo Carlsson (Kreider, Terry), 21. Leo Carlsson (LaCombe, Terry), 36. Terry (Kreider, Leo Carlsson), 58. C. Gauthier (Viel, Poehling)
Ottawa Senators – San Jose Sharks 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)
Góly: 8. Batherson (B. Tkachuk, Chabot), 25. Foegele (Amadio), 34. Zetterlund (Spence), 35. Kleven (Zetterlund, Foegele), 54. Batherson (Zub, Giroux), 55. Cozens (B. Tkachuk), 58. B. Tkachuk (Amadio, Pinto) – 5. Ferraro (Muchamadullin, Gaudette), 15. Toffoli (Ferraro, Muchamadullin), 31. Graf (Celebrini, S. Dickinson), 44. Misa (Toffoli, Desharnais)
Minnesota Wild – Toronto Maple Leafs 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly: 45. Tarasenko (Zuccarello, Hartman), 46. Tarasenko (Hartman, Zuccarello) – 22. Rielly (Maccelli, Tavares), 23. Groulx (Stecher, N. Robertson), 29. Groulx, 60. Knies
Edmonton Oilers – Nashville Predators 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 4. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 23. Savoie (McDavid, Ekholm), 59. Hyman (McDavid) – 45. Svečkov (Hague, J. Barron)
Seattle Kraken – Florida Panthers 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Góly: 6. Meyers (Winterton, Gaudreau), 12. Catton (Kakko, Oleksiak), 19. Winterton (Meyers, Montour), 24. Kakko (Dunn, Catton), 51. McMann (Kakko, Tolvanen), 55. Oleksiak (McMann, Eberle) – 13. Hinostroza (Kunin, J. Boqvist), 60. Luostarinen (Forsling, Samoskevich)
