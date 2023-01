Najprv nedal obrovskú šancu, potom sa zranil. Slafkovský zažil ďalší smolný duel

NEW YORK. Juraj Slafkovský nastúpil na ďalší zápas v NHL, keď Montreal Canadiens vycestovali do New Yorku. Proti Rangers vyhrali 2:1.

Slovák opäť nebodoval, avšak znova sa prejavila jeho veľká smola. V polovici prvej tretiny mohol otvoriť skóre, proti bol Igor Šesťorkin.