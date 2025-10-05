Hudáček potiahol Třinec gólom aj asistenciou. Za Spartu debutoval mladý Slovák

Slovenský hokejista Libor Hudáček.
Slovenský hokejista Libor Hudáček. (Autor: HC Oceláři Třinec/ instagram)
TASR|5. okt 2025 o 20:31
Strelecky sa presadil aj Pospíšil.

PRAHA. Slovenský hokejista Libor Hudáček sa výrazne podieľal na víťazstve Třinca nad Litvínovom 3:1 v nedeľňajšom zápase 12. kola českej extraligy.

Prihral na víťazný gól Ondřejovi Kovařčíkovi a v závere skóroval do prázdnej bránky. Na jediný gól hostí prihral Maxim Čajkovič.

Oceláři sú na druhom mieste a už len bod strácajú na prvé České Budějovice, ktoré na domácom ľade podľahli Olomoucu 1:3.

Na jedinom presnom zásahu Motoru sa podieľal asistenciou slovenský útočník Róbert Lantoši. Za hostí, ktorých vedie tréner Róbert Petrovický, si pripísal asistenciu jeho krajan Viliam Čacho.

Kometa Brno zdolala Karlove Vary 3:1 aj vďaka úvodnému gólu Kristiána Pospíšila a asistencii Andreja Kollára.

Gólovú prihrávku si na opačnej strane pripísal Jakub Minárik. Po asistencii zaznamenali aj Marek Hrivík a Samuel Kňažko v drese Vítkovíc, ktoré triumfovali v Pardubiciach 4:3.

Brankár Stanislav Škorvánek odchytal celý zápas v drese Hradca Králové, ktorý zdolal Liberec 4:3 po predĺžení.

V zostave pražskej Sparty sa pri prehre 4:5 v Kladne predstavil prvýkrát v sezóne, ako siedmy obranca, 21-ročný Slovák Dominik Pavlák.

Česká extraliga - 12. kolo

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 4:3 pp (2:0, 0:3, 1:0 - 1:0)

Góly: 12. a 45. Radil, 8. Kohout, 65. Klíma (tr. strieľanie) - 24. Zeman, 35. Pytlík, 38. Perez

/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celý zápas/

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Góly: 11. Robins, 32. Klíma, 35. Vigneault, 37. Tomek, 47. Hrabík - 4. a 54. Shore, 1. Hyka, 34. Chlapík

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Góly: 3. POSPÍŠIL, 28. H. Zohorna 60. H. Zohorna (KOLLÁR) - 13. Tomek (MINÁRIK)

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 24. Galvas, 53. O. Kovařčík (HUDÁČEK), 60. HUDÁČEK - 36. Brož (ČAJKOVIČ)

HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Góly: 16. Sedlák, 17. Vondráček, 53. Tourigny - 15. Nellis, 20. Yetman (KŇAŽKO), 21. Leahy (HRIVÍK), 40. Bambula

Motor České Budějovice - HC Olomouc 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 32. Cibulka (LANTOŠI) - 2. Fridrich (ČACHO), 27. Nahodil, 20. Najman

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

