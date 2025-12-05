VIDEO: Dvorský predĺžil sériu bez bodu. V Edmontone sa zrodila neuveriteľná prestrelka

Padlo trinásť gólov.

Hokejisti St. Louis prehrali v noci na piatok v NHL na ľade Bostonu 2:5. Slovenský útočník Dalibor Dvorský sa do kanadského bodovania nezapísal.

Dvorský nastúpil v treťom útoku na 16:34 min a pripísal si 5 „hitov“ a nulu v kolonke plus mínus. Blues prehrali druhýkrát za sebou a v Západnej konferencii sú na 13. priečke.

Líder ligy z Colorada podľahol New Yorku Islanders u súpera 3:6. Ukončil tak sériu sedemnástich stretnutí, v ktorých získal aspoň bod.

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Nathan MacKinnon

Colorado

27

22

24

46

+32

2.

Macklin Celebrini

San Jose

28

14

26

40

+4

3.

Connor McDavid

Edmonton

28

14

26

40

-6

4.

Connor Bedard

Chicago

27

18

21

39

+9

5.

Jason Robertson

Dallas

28

17

19

36

+15

NHL - 5. december - výsledky:

Boston Bruins - St. Louis Blues 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)

Góly: 7. Steeves (M. Geekie, E. Lindholm), 12. M. Geekie (E. Lindholm, Steeves), 27. Arvidsson (Lohrei, Söderström), 33. Zacha (Arvidsson, Lohrei), 40. Zacha (E. Lindholm, M. Geekie) – 22. Bučnevič (Parayko), 50. Suter (Holloway, Kyrou)


Carolina - Toronto 1:5


Florida - Nashville 1:2 pp


New York Islanders - Colorado 6:3


Ottawa - New York Rangers 2:4


Tampa Bay - Pittsburgh 3:4


Columbus - Detroit 6:5 sn


Calgary - Minnesota 4:1


Edmonton - Seattle 9:4


Los Angeles - Chicago 1:2

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 06:55
