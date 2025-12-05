VIDEO: Dvorský predĺžil sériu bez bodu. V Edmontone sa zrodila neuveriteľná prestrelka

Hokejisti St. Louis prehrali v noci na piatok v NHL na ľade Bostonu 2:5. Slovenský útočník Dalibor Dvorský sa do kanadského bodovania nezapísal.
Dvorský nastúpil v treťom útoku na 16:34 min a pripísal si 5 „hitov“ a nulu v kolonke plus mínus. Blues prehrali druhýkrát za sebou a v Západnej konferencii sú na 13. priečke.
Líder ligy z Colorada podľahol New Yorku Islanders u súpera 3:6. Ukončil tak sériu sedemnástich stretnutí, v ktorých získal aspoň bod.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Nathan MacKinnon
Colorado
27
22
24
46
+32
2.
Macklin Celebrini
San Jose
28
14
26
40
+4
3.
Connor McDavid
Edmonton
28
14
26
40
-6
4.
Connor Bedard
Chicago
27
18
21
39
+9
5.
Jason Robertson
Dallas
28
17
19
36
+15
NHL - 5. december - výsledky:
Boston Bruins - St. Louis Blues 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
Góly: 7. Steeves (M. Geekie, E. Lindholm), 12. M. Geekie (E. Lindholm, Steeves), 27. Arvidsson (Lohrei, Söderström), 33. Zacha (Arvidsson, Lohrei), 40. Zacha (E. Lindholm, M. Geekie) – 22. Bučnevič (Parayko), 50. Suter (Holloway, Kyrou)
Carolina - Toronto 1:5
Florida - Nashville 1:2 pp
New York Islanders - Colorado 6:3
Ottawa - New York Rangers 2:4
Tampa Bay - Pittsburgh 3:4
Columbus - Detroit 6:5 sn
Calgary - Minnesota 4:1
Edmonton - Seattle 9:4
Los Angeles - Chicago 1:2
