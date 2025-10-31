VIDEO: Od trénera dostal veľkú dôveru i pochvalu. Dvorský sa v prvom zápase nestratil

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský si v noci na piatok odkrútil tohtosezónny debut v NHL.
Dvadsaťročný center nastúpil v druhom útoku St. Louis Blues a pri prehre s Vancouverom Canucks 3:4 po predĺžení a nájazdoch strávil na ľade 16:36 minút.
Do štatistík si zapísal aj dve strely na bránku, zablokoval jeden pokus súpera a mal 69% úspešnosť na vhadzovaniach.
V noci na piatok zasiahli do hry aj jeho traja krajania, no nik z nich nebodoval a z triumfu sa tešil iba Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala Dallas Stars 2:1 po predĺžení.
Dvorský pôsobil od začiatku sezóny v Springfielde Thunderbirds v AHL, kde odohral šesť zápasov, pričom je s troma gólmi najlepší strelec tímu a s piatimi bodmi aj jeho najproduktívnejší hráč.
Premiéru v profilige absolvoval v marci, keď nastúpil za St. Louis v zápase proti Nashvillu (4:1).
Stal sa vtedy v poradí 99. Slovákom, ktorý odohral v NHL aspoň jeden duel. V minulej sezóne pridal aj druhý zápas.
Dvorského výkon pochválil aj tréner Jim Montgomery. „Myslím, že bol naozaj dobrý. Naozaj odohral dobrý zápas. Spravil veľa dobrých vecí aj v presilovke, páčila sa mi jeho rýchlosť a nasadenie,“ povedal Montgomery na pozápasovej tlačovej konferencii.
Hrdinom Vancouveru bol Kiefer Sherwood, ktorý strelil hetrik a v dvoch dueloch proti St. Louis v sezóne nazbieral už päť gólov.
V dvanástich stretnutiach ich má na konte deväť, pričom ani jedinú asistenciu, a delí sa o post najlepšieho strelca sezóny s ďalšími šiestimi hráčmi.
Víťazný nájazd Canucks premenil v tretej sérii Jake DeBrusk, ktorý bol jediný úspešný exekútor. St. Louis prehralo šiesty duelu v sérii, no získalo aspoň bod po štyroch zápasoch.
VIDEO: Strela Dalibora Dvorského
Černák odohral pri výhre Tampy 17:04 minút, dostal menší trest, rozdal päť bodyčekov, najviac zo spoluhráčov a zablokoval tri strely súpera, čo bolo tiež najviac z tímu Lightning.
Domáci išli do vedenia v 36. minúte zásluhou Brandona Hagela, no v úvode tretieho dejstva vyrovnal Adam Erne. V predĺžení rozhodol o triumfe Tampy Anthony Cirelli.
Samuel Honzek nastúpil opäť v druhom útoku Calgray, ktoré prehralo na ľade Ottawy 3:4 po predĺžení a nájazdoch.
Slovenský útočník strávil na ľade 11:10 minút, raz ohrozil brankára súpera a pridal jeden bodyček.
Nedarilo sa Šimonovi Nemcovi, ktorý pri prehre New Jersey na ľade San Jose 2:5 dostal tri mínusové body.
Odohral 17:34 minúty a pripísal si aj tri strely na bránku, jeden hit a jednu zablokovanú strelu. Pre Devils to bola druhá prehra po osemzápasovej víťaznej šnúre.
NHL - výsledky 31. október:
St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3:4 sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 4. Holloway (Sundqvist, Suter), 21. Snuggerud (Fowler, Binnington), 51. Suter (Fowler, Sundqvist) - 14. Sherwood (Kane), 31. Sherwood (O'Connor, M. Pettersson), 48. Sherwood (Räty, O'Connor), rozh. náj. DeBrusk
Brankári: Binnington - Lankinen, strely na bránku: 39:18
Boston Bruins - Buffalo Sabres 4:3 pp (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)
Góly: 14. Geekie (Pastrňák, Zacha), 16. Pastrňák, 40. Kastelic (Jeannot, Kuraly), 63. Chusnutdinov (Minten) - 37. Dahlin (Benson, Thompson), 47. Doan (Tuch, Power), 55. Tuch (Dahlin)
Brankári: Korpisalo - Lyon, strely na bránku: 22:40
Ottawa Senators - Calgary Flames 4:3 sn (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 8. Eller (Pinto, Chabot), 43. Zub (Eller, Batherson), 58. Sanderson (Stützle, Spence), roz. náj. Batherson - 6. Šarangovič (Farabee, Weegar), 16. Coronato (Frost, Andersson), 49. Kadri (Huberdeau)
Brankári: Ullmark - Colley, strely na bránku: 38:30
Philadelphia Flyers - Nashville Predators 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly: 33. Zegras (Mičkov, Tippett), 36. Drysdale (Mičkov, Zegras), 47. Zegras (York, Cates), 56. Konecny (Dvorak) - 39. Wood (Bunting, Haula)
Brankári: Vladař - Saros, strely na bránku: 18:33
Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 36. Hagel (Goncalves, D'Astous), 63. Cirelli - 43. Erne (Petrovic, Faksa)
Brankári: Vasilevskij - Oettinger, strely na bránku: 32:21
Carolina Hurricanes - New York Islanders 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)
Góly: 3. Nadeau, 6. Reilly, 11. Martinook (Staal, Svečnikov), 42. Blake (Hall, Bussi), 51. Svečnikov (Nikišin, Stankoven), 60. Stankoven (Ehlers) - 14. Schaefer (Palmieri, Drouin), 51. Holmström (DeAngelo)
Brankári: Bussi - Rittich, strely na bránku: 33:28
Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Góly: 11. Kaprizov (Johansson, Rossi) - 23. Shea (Novak, Letang), 47. Rust (Shea, Letang), 48. Kindel (Rust, Malkin), 58. Mantha
Brankári: Gustavsson - Jarry, strely na bránku: 27:34
Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Góly: 2. Namestnikov (Nyquist, Niederreiter), 17. Vilardi (Scheifele, Connor), 22. Scheifele (Connor), 32. Vilardi (DeMelo, Morrissey), 51. Morrissey (DeMelo, Toews), 58. Connor (Scheifele, Vilardi) - 9. Teräväinen (Murphy), 54. Vlasic, 56. Burakovsky (Bedard, Levšunov)
Brankári: Hellebuyck - Knight, strely na bránku: 32:24
Edmonton Oilers - New York Rangers 3:4 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Góly: 7. Nurse (Walman, Roslovic), 29. Savoie (Henrique, Draisaitl), 31. Nurse (Howard, Walman) - 6. Brodzinski, 49. Schneider (Cuylle, Vaakanainen), 53. Raddysh (Sheary), 63. Miller (Schneider, Lafreniere)
Brankári: Skinner - Šesťorkin, strely na bránku: 36:34
San Jose Sharks - New Jersey Devils 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Góly: 1. Eklund (Kurashev), 13. Kurashev (Wennberg), 16. Wennberg (Ferraro, Liljegren), 37. Smith (Celebrini), 39. Toffoli (Orlov (Liljegren) - 19. Mercer (J. Hughes, Hamilton), 45. Mercer (Hamilton, Bratt)
Brankári: Nedeljkovic - Allen, strely na bránku: 28:31
Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 3:4 sn (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0, 0:1)
Góly: 33. Laferriere (Byfield, Ceci), 58. Perry (Kempe, Fiala), 59. Perry (Byfield (Kopitar) - 34. DeBrincat (Raymond, Seider), 36. Kasper (Sandin-Pellikka, Copp), 55. Kasper (Appleton, DeBrincat), rozh. náj. Raymond
Brankári: Kuempet - Talbot, strely na bránku: 38:27
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: