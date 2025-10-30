ONLINE: St. Louis Blues - Vancouver Canucks dnes, NHL LIVE (Dalibor Dvorský)

ST. LOUIS. Hokejisti tímov St. Louis Blues A Vancouver Canucks dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V zostave domácich sa prvýkrát v sezóne predstaví slovenský útočník Dalibor Dvorský. "Bude hrať na pozícii centra a chystáme sa ho využiť aj v presilovkách," prezradil kouč bluesmenov Jim Montgomery.
ONLINE PRENOS: St. Louis Blues - Vancouver Canucks dnes (hokej, NHL, základná časť, Dalibor Dvorský, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
31.10.2025 o 01:00
St. Louis
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vancouver
Prenos
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – obránce, 11 zápasů, 0+6
Filip Chytil (VAN) – útočník, 6 zápasů, 3+0
Vzájemné zápasy
Z posledních pěti soubojů v St. Louis skončily hned tři nerozhodně a o vítězi vždy rozhodlo prodloužení, dvakrát ve prospěch domácích, jednou zvítězili hosté.
Vancouver Canucks
Hosté jsou ve stejné konferenci jedenáctí s desetibodovým ziskem. Mimo svůj stadion si ze šesti střetnutí přivezli stejný počet bodů za tři výhry, třikrát odjížděli poraženi, skórovali patnáctkrát a o tři branky více dostali. Poslední dvě venkovní klání prohráli se skóre 2:7. Pro jeden z týmů tak dneškem skončí černá série.
V čele produktivity mančaftu je s 11 body (3+8) americký hokejista Conor Garland.
St. Louis Blues
Domácímu celku se nedaří, v Západní konferenci mu patří až čtrnácté místo s pouhými sedmi body. Na svém ledě si ze šesti duelů odnesl tři body za výhru a porážku v prodloužení, ostatní mače prohrál, vstřelil třináct branek a o patnáct víc jich inkasoval. Poslední dva zápasy před svými fanoušky nezvládl, když oba prohrál s hrozivým skóre 6:12.
Nejproduktivnějším hráčem klubu je s osmi body (4+4) Kanaďan Jordan Kyrou.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: