Levice na domácom ľade potvrdili post lídra tabuľky. Nezaváhal ani prenasledovateľ z Martina

BRATISLAVA. Hokejisti HK TAM Levice zvíťazili v 15. kole TIPOS SHL nad HC Nové Zámky 4:2 a potvrdili post lídra tabuľky. MHA Martin zdolal Dubnicu 2:1.
Tipos SHL - 15. kolo
MHA Martin - TSS GROUP Dubnica 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly: 12. Fafrák (Rešetár), 59. Vybíral (Fafrák, Babka) - 60. Chatrnúch (Pangelov, Švec)
Rozhodovali: Kalina, Bogdaň – Uličný, Nosek, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2507 divákov
Martin: Bernát – Burzík, Pacalaj, Jakubík, Gracák, Bakala, Ligas – Barto, Fujerík, Paulíny – Melcher, Uram, Vybíral – Fafrák, Babka, Rešetár – Siakeľ, Fúčela, Pekarčík
Dubnica: Kukučka – Pangelov, Hovorka, Chatrnúch, Berats, – Nahalka, Szabo – Legalin, Švec, Tybor – Suchý, Vaňo, Lachkovič – Pobežal, Ďuriš, Janík – Ružek, Beňačka
Hlasy po zápase
Martin Hrnčár, tréner MHA Martin: „Vynikajúci Braňo Bernát, fantastické publikum, vynikajúci súperov gólman. Dnes ale musím povedať pravdu, dnes to bolo o tom „hraj zle a vyhraj“.“ Dnes sme odohrali jeden z najslabších zápasov z taktického hľadiska. Som rád za tri body, ale toto nie sme my a dúfam, že sa pozbierame a ukážeme ľuďom, aký hokej hrať vieme.“
Roman Stantien, tréner TSS GROUP Dubnica: „Bolo to veľmi kvalitné stretnutie, ktoré rozhodli dve veci. My sme, bohužiaľ, horko-ťažko premenili jednu šancu na konci stretnutia. Mali sme viac príležitostí, ale netrafili sme prázdnu bránku. Ešte raz by som zopakoval, že hokej bol z oboch strán dobrý a hral sa vo výbornej kulise.“
HK Skalica - HK Žiar nad Hronom 2:1 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 6. Obdržálek (Nemec, Jurík), 62. Frídel (Šátek) – 11. Babeliak
Rozhodovali: Valo, Zelený – Mižík, Vystavil, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
Skalica: Lietava – Kubíček, Filip, Polák, Janík, Frídel, Škápik, Dudáš, Hudec – Obdržálek, Nemec, Jurík – Jurák, Špirko, Kuba – Podolinský, Búlik, Sachkov – Duban, Fungáč, Šátek
Žiar: Brezáni – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Kuboš, Fecko, Čulík, Drapák – Ďaloga, Uski, Mikula – Stupka, Babeliak, Magdolen – Jakúbek, Gašpar, Suľovský – Rajčan, Brumerčík, Lopušan
Hlasy po zápase
Juraj Mikúš, asistent trénera HK SKALICA: "Žiar nad Hronom má veľmi dobre poskladané mužstvo, má fyzických hráčov. Ťažko sa cez nich presadzuje. Myslím si, že majú dobrú trenérsku dvojicu. Takže v rámci prvej ligy to bol jeden z tých lepších zápasov. Aj keď nepadlo veľ gólov tak si myslím, že to bolo napínavé pre fanúšikov, zaujímavé. Konečne sme zlomili takýto zápas ktorý bol vyrovnaný na svoju stranu."
Jerguš Bača, hlavný tréner Žiar nad Hronom: "Bol to vyrovnaný zápas ale mali sme niekoľko príležitostí otočiť a vyhrať. Myslím si, že dnes vyhralo šťastnejši mužstvo ako lepšie. Ale taký je už hokej. Škoda, že sme to v tom predĺžení nestrhli na svoju stranu ale Skalica svoju šancu premenila."
HK ‘95 Považská Bystrica - HC BIT markets TEBS Bratislava 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 9. Nahálka (Rojko, Belic), 60. Urbánek (Zlocha, Farényi), 62. Ferényi (Nahálka, Tomaník) – 14. Včelka (Samadov), 60. Hambáček (Jakubík, Jendek)
Rozhodovali: Korba, Vido – Rehák, Tvrdoň, vylúčení: 8:8 na 2 min, Záhradník (HC BIT markets) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Považská Bystrica: Kaľavský – Urbánek, T. Zlocha, Beták, Ferenyi, Tománek, Rufati, Ligas, Rojko – Rehák, Nahálka, Omelka – Galimov, A. Zlocha, I. Ďurkech – Zemko, Nikmon, J. Ďurkech – Belic, Putala, Gachulinec
HC BIT markets: Vojvoda – Luža, Kršák, Fatul, Knižka, Černák, Hauser, Innanmaa – Hamráček, Jakubík, Lupták – Zahradník, Buc, Géci – Jendek, Bodnár, Včelka – Samadov, Petras, Škultéty – Volkov
HC MUŠLA Topoľčany - HK Gladiators Trnava 5:3 (1:2, 0:1, 4:0)
Góly: 2. Gergel (Stránsky, Bystričan), 42. Gergel (Bečka, Lušňák), 44. Piačka (Štefanka, Šišovský), 50. Ejem (Janča, Hečko), 60. Stránsky (Šišovský) – 1. Béreš (Antonov, Haborák), 4. Brath (Béreš, Kadyrov), 33. Michajlov (Kadyrov, Fügersy)
Rozhodovali: Valach, Hlinka – Olle, Fekete, vylúčen9. 3:7 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0
Topoľčany: Noskovič – Ejem, Pupák, Bystričan, Sedlák, Štefanka, Benko, Ondria, Sabo – Lušňák, Bečka, Ožvald – Šišovský, Stránský, Matej – Gergel, Hurtaj, Piačka – Hečko, Janča, Bajzík
Trnava: Hollý – Haborák, Fügersy, Jerofejevs, Kadyrov, Scheuer, Bottán – Béreš, Antonov, Brath – Svitek, Klapica, Hanula – Achberger, Jobek, Michajlov – Staňo, Fajnor, Bořuta
Hlasy po zápase
Roman Kukumberg, hlavný tréner HK Gladiators Trnava : "Ťažko mi to je hodnotiť, viedli sme o dva góly ale spravili sme hlúpe fauly. Stretáme sa s tým v každom zápase. Nevážime si vedenie v zápase. Nemám slov."
Tibor Višňovský, hlavný tréner HC MUŠLA Topoľčany: "Keď mám zhodnotiť zápas, tak neviem či nás pribrzdil úvodný ceremoniál, pretože sme sa dlho hľadali. Prvú tretinu sme si neplnili povinnosti. V druhej tretine sme zlepšili pohyb ale prehrávali sme stále o dva góly. Mužstvo ukázalo svoj charakter a v tretej tretine zápas otočilo. Pomohli nám k tomu dve presilovky, ktoré sme konečne využili. Chalanom patrí pochvala za tretiu tretinu a som rád, že sme zápas nakoniec zvládli."
HK TAM Levice - HC Nové Zámky 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Góly: 17. Sobotka (Rais, Bartakovics), 22. Rais (Bartakovics, Slovák), 36. Kupka, 60. Králik (Bartakovics) – 24. Paul (Olson), 27. Molnár (Šutý).
Vylúčení: 2:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Levice: Maťovčík - Pánik, Reis, Valent, Pač, Meszároš, Bajza, Hlinka - Chlepčok, Slovák, Alapuranen - Králik, Svitana, Bartakovics - Vaňo, Král, Sobotka - Hlinka, Gellen, Kupka -
Nové Zámky: Beržinec - Olson, Šurányi, Korím, Čajkovič, Brejčák, VAverčák, Jombík - White, Cuczor, Paul - Štrauch, Šutý, Molnár - Šuty, Kohút, Kodhaj - Hazala, Sulík, Barilla
Hlasy po zápase
Stanislav Petrík, asistent trénera HC Nové Zámky: "Myslím si, že dnes sme mali na to, aby sme uhrali nejaké body, ale pokazili sme si to prvou tretinou. Prestali sme korčuľovať. Neboli sme aktívni. Nemali sme strely na bránu. V druhej tretine sme sa vrátili do zápasu. Podarilo sa nám vyrovnať stav na 2:2, ale po našej hrubej chybe, ktorá by sa nemala stávať, sme mali tlak aj šance, ale nedokázali sme streliť gól, a bohužiaľ sme prehrali."
Jakub Ručkay, hlavný tréner HK Levice: "Odohrali sme perfektný zápas a Zámky boli zdatným súperom. Z našej strany mohol byť zápas kľudnejší, keby sme premenili tutovky, ako sa hovorí. Ale Nové Zámky neprišli predať kožu zadarmo, ten zápas mal náboj, myslím si, že diváci sa perfektne zabavili, či novozámockí alebo levickí. Som veľmi rád, že sme západ zvládli."
HK Detva - HC 19 Humenné 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly: 57. Žitný (Cibák), 60. Borov.
Rozhodovali: Smrek, Lauff – Janiga, Kováčik. vylúčen9: 6:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Detva: Gajan – Kaštánek, Zorvan, Petran, Štec, Myšiak, Lörincz, Bais, Šechný – Surový, Jamrich, Safaralejev – Nauš, Šechný, Kalousek – Jedliček, Zöld, Ridzoň – Hukel, Križan, Dobiš
Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Urban, Pulščák – Žitný, Toma, Vaško – Šachvorostov, Železkov, Borov – Ragan, Linet, Vs. Kurovskyj – Synák, Vl. Kurovskyj, Sokoli
Hlasy po zápase
Richard Šechný st., hlavný tréner HK Detva : "Myslím si , že zápas bol veľmi dlho vyrovnaný hoci možno malo HUmenné opticky trochu viac z hry najmä z dôvodu, že sme často strácali čisté puky z hokejky a robili sme niektoré chyby ktoré sa jednoducho robiť nemajú. V závere prišiel jeden nešťastný faul, jeden na hranici ktorý nemusel byť odpískaný z čoho vzišla situácia 5 na 3 v ktorej dali gól. V závere sme ešte skúsili hru bez brankára kde sme opäť po zlej prihrávke stratili puk a dostali gól na 0:2 a to rozhodlo."
Marcel Šimurda, asistent trénera HC 19 Humenné: "Ťažký zápas pre nás. CHlapci to odbojovali od prvej do poslednej minúty. Dôležité bolo pre nás, že sme dokázali ubrániť x oslabení, čo nás stále dokázalo udržať vo vyrovnanom stave. Pracovali sme do komca a čakali na tú šancu ktorá nakoniec prišla a chvalabohu nám to tam padlo a myslím si že tým z nás opadlo to obdobie kedy sme nedokázali vsietiť gól."