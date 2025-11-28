Levičania si upevnili líderskú pozíciu. Z víťazstva sa tešilo aj Humenné, dalo osem gólov

Hokejisti Levíc zvíťazili v piatkovom zápase 22. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad TEBS Bratislava 6:3. Bola to pre nich šiesta domáca výhra v rade a upevnili si priebežné prvé miesto v tabuľke. Bratislavský tím prehral piaty duel za sebou.
Na druhej priečke naďalej figurujú hráči Humenného, ktorý majú trojbodové manko. V piatok zdolali poslednú Trnavu 8:3. Štyrmi gólmi zažiaril útočník Patrik Sokoli. Pre Trnavu to bola štvrtá prehra v sérii, po ktorej je posledná s 15-bodovým mankom na Topolčany.
Hráči Skalice zvíťazili nad MHA Martin hladko 6:0. Bolo to pre nich tretie víťazstvo za sebou, po ktorom si upevnili priebežné 5. miesto v tabuľke. Martinčania sú po najvyššej prehre v sezóne na 4. priečke.
Na víťaznej vlne sa nesú aj hráči Nových Zámkov, ktorí dosiahli na ľade Žiaru nad Hronom tretí triumf za sebou. Domácim ukončili sériu piatich víťazstiev.
Hokejisti Dubnice zvíťazili nad Topoľčanmi 5:2, pre hostí to bola tretia prehra v rade.
Tipos SHL - 22. kolo
HK Skalica - MHA Martin 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
Góly: 1. Obdržálek (Urban, Nemec), 3. Fungáč (Hečko, Urban), 21. Šátek (Kubíček, Nemec), 37. Jurík (Obdržálek, Nemec), 38. Sachkov, 39. Fungáč (Dudáš, Sačkov).
Rozhodcovia: Vido, Magušin - Olle, Ševčík, vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše Špirko (Skal.) 5 min. + DKZ za seknutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 715 divákov.
Skalica: Pončák - Urban, Kubíček, Janík, Frídel, Škápik, Novajovský, Filip - Jurík, Nemec, Obdržálek - Barcík, Špirko, Sachkov - Duban, Búlik, Šátek - Dudáš, Fungáč, Hečko
Martin: Bernát (38. J. Murín) - Pacalaj, Burzík, Kalnický, Jakubík, Lavička, Bakala, Simonides - Paulíny, Barto, Fafrák - Vybiral, Uram, Fujerík - Thomka, Babka, Melcher - Siakel, Stročka, Rešetár
TSS GROUP Dubnica - HC MUŠLA Topoľčany 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Góly: 20. Maruna (Legalin), 25. Sabadka (Pobežal), 42. Nahálka (Maruna, Szabo), 47. Legalin, 59. Ďuriš - 26. Stránský, 31. Janča (Matej, Piačka).
Rozhodcovia: Zelený, Rojík - Tvrdoň, Mižík, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 229 divákov.
Dubnica: Kukučka - Hovorka, Karšay, Babrušev, Jaroška, Szabo, Nahálka - Tybor, Švec, Legalin - Lachkovič, Ďuriš, Pobežal - Feranec, Maruna, Sabadka - Bořuta, Beňačka, Ružek - Janík
Topoľčany: Noskovič - Sabo, Pupák, Carlson, Bystričan, Bereš, Ejem, Pšenko, Štefanka - Ožvald, Bečka, Lušňák - Piačka, Stránský, Gergel - Janča, Hurtaj, Matej - Jobst-Smith, Kohút, Benko
HK TAM Levice - HC BIT markets TEBS Bratislava 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Góly: 10. Telcov (Svitana, Meszároš), 11. Slovák (Chlepčok, Rais), 23. Telcov (Svitana), 25. Králik (Bartakovics), 50. Stevens (Telcov), 55. Bartakovics (Chlepčok) - 20. Zahradník (Fatul, Luža), 26. Petráš (Včelka), 59. Jakubík (Bodnár, Buc).
Rozhodcovia: Hlinka, K. Staňo - Vystavil, Fekete, vylúčení: 7:6 na 2 min., navyše Ozimák, Stevens (obaja Lev.), Dej, Bodnár (obaja Brat.) všetci 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 1:2, oslabenia: 1:0.
Levice: Maťovčík - Rais, Pánik, Pač, Stevens, Hlinka, Meszároš, Gellen - Bartakovics, Slovák, Chlepčok - Alapuranen, Kupka, Králik - Sobotka, Král, Vaňo - Ozimák, Svitana, Telcov
Bratislava: Vojvoda - Luža, Fatul, Škultéty, Hauser, Innanmaa, Kršák, Volkov - Géci, Buc, Hamráček - Bodnár, Jakubík, Zahradník - Včelka, Dej, Jendek - Mikulec, Petráš, Samadov
HK Detva - HK ‘95 Považská Bystrica 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly: 20. Kalousek (Danielčák, Petran), 21. Šechný (Kalousek), 31. Stahoň (Myšiak), 50. Bormanis (Myšiak, Hajnik) - 40. Ligas.
Rozhodcovia: Bogdaň, Adamec - Kováčik, Hanko, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše Nahálka (Pov.) 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 211 divákov.
Detva: Gajan - Jasečko, Petran, Varga, Myšiak - Kalousek, Šechný, Danielčák, Lörincz - T. Nauš, Bormanis, Hajnik - Jedliček, Zöld, Stahoň - J. Šechný, Hudec, Dobiš
Považská Bystrica: Kaľavský - Omelka, Nahálka, Putala, A. Zlocha, Gallo, Zorvan, Nikmon, Ďurkech - Rehák, J. Zlocha, Urbánek - Ligas, Rufati, Tománek - Rojko, Štefánik, Belic - Špánik, Kubala, Gachulinec
HC 19 Humenné - HK Gladiators Trnava 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)
Góly: 9. Toma (Novota), 12. Pulščák (Krajňák), 15. Šachvorostov (Novota, Krajňák), 22. Sokoli (Linet, Šachvorostov), 30. Sokoli (Cibák), 37. Borov (Krajňák, Pišoja), 42. Sokoli (Šachvorostov, Novota), 55. Sokoli (Linet, Jacko) - 21. Šiškov (Antonov, Scheuer), 23. Surový (Jurák, Šiškov), 36. Antonov (Kadyrov)
Rozhodcovia: Korba, Smrek - Ščurka, Uličný, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:2.
Humenné: Hurčík - Pulščák, Cibák, Pavúk, Jacko, Pišoja, Novota, Godžak, Zekucia - Žitný, Toma, Vaško - Borov, Krajňák, Šachvorostov - Sokoli, Linet, Vaculík - Ragan, Kurovskij, Vl. Kurovskij, Vs. Kurovskij
Trnava: Yildirim - Haborák, Šiškov, Kadyrov, Bottan, Fajnor, Scheuer, Fügersy - Béreš, Jurák, Antonov - Múčka, Mamonov, Surový - Michajlov, Hanula, Svitek - Achberger, Klapica, Jobek
HK Žiar nad Hronom - HC Nové Zámky 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Góly: 3. Sládok, 21. Mikula (Jakúbek, Uski), 55. N. Gašpar (Melicher, Brumerčík) – 18. Olson (Ondrušek, White), 26. Paul (White), 31. Czuczor (Ondrušek, White), 34. Ondrušek, 39. Barilla (Kodhaj, Hazala), 60. Ondrušek (Paul).
Rozhodcovia: Bachúrik, Valach - Beniač, Drblík, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1286 divákov.
Žiar nad Hronom: Trenčan - Dosek, Hraško, Zubák, Sládok, Kobolka, Čulík, Drapák, Fecko- Mikula, Uski, Jakúbek - Magdolen, Babeliak, Stupka - Suľovský, N. Gašpar, Ďaloga - Melicher, Brumerčík, Kylnár
Nové Zámky: Ďubek - Brejčák, Olson, Čajkovič, Korím - Paul, Ondrušek, White, Botka, Krchňavý - Molnár, P. Šuty, Czuczor - Frankovič, Šimko, M. Šuty - Hazala, Barilla, Kodhaj