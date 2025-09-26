Ďalší debakel pre poslednú Trnavu. Detvania sa udržali na čele tabuľky

BRATISLAVA. Hokejisti Žiaru nad Hronom si pripísali svoju prvú prehru v sezóne, v piatkovom dueli 5. kola stratili body v Leviciach, na ktoré nestačili 3:4 po predĺžení.
Na čele tabuľky je naďalej Detva, ktorá zdolala Dubnicu 5:2. Pred Humenným vedie o dva body a má zápas k dobru.
Ďalšiu prehru zaznamenal extraligista z minulej sezóny z Nových Zámkov, ktorý tento raz vyšiel bodovo naprázdno v Topoľčanoch (1:3) a patrí mu jedenáste miesto.
Ďalší debakel utrpela posledná Trnava, tento raz na ľade HC BIT markets TEBS Bratislava, a to 0:7. Po štyri kanadské body si pripísali s bilanciou 1+3 Ivan Jakubík aj Alex Géci.
Tipos SHL - 5. kolo
MHA Martin - HK '95 Považská Bystrica 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 5. Fafrák (Markovič), 34. Fafrák (Babka, Markovič), 44. Fujerík (Paulíny, Barto) - 55. Putala (Urbánek, Omelka). Rozhodcovia: Kalina, Moller - Janiga, Tvrdoň, vylúčení: 6:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 2150 divákov
HK Skalica - HC 19 Humenné 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 28. Fungáč (Šátek) - 32. Urban (Krajňák), 43. Urban (Krajňák, Ragan). Rozhodcovia: Fridrich, Staňo - Bezák, Haringa, vylúčení: 2:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 625 divákov
HK Detva - TSS GROUP Dubnica 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)
Góly: 13. Petran (Jamrich, Jedliček), 16. Stahoň (Gajan), 45. Nauš, 47. Zorvan (Jamrich, Myšiak), 51. Stahoň - 44. Tybor (Chatrnúch, Babrusev), 52. Sabadka. Rozhodcovia: Korba, Smrek - Tvrdoň, Riš, vylúčení: 6:9 na 2 min., M. Hovorka (Dubnica) 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:1, 295 divákov
HK TAM Levice - HK Žiar nad Hronom 4:3 pp (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)
Góly: 14. Vaňo (Kupka, Tužinský), 19. Králik (Král, Sobotka), 60. Bartakovics (Vaňo, Kupka), 64. Slovák (Rais, Kupka) - 32. Mikula (Dosek, Hraško), 51. Sládok (Stupka, Magdolen), 54. Magdolen (Stupka, Babeliak). Rozhodcovia: Valo, Bachúrik - Rehák, Drblík, vylúčení: 3:3 na 2 min., S. Dosek (Žiar n. Hronom) 5 min a DKZ, presilovky: 2:0, oslabenia 0:0, 543 divákov
HC MUŠLA Topoľčany - HC Nové Zámky 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Góly: 8. Matej (Janča, Bystričan), 21. Ožvald (Lušňák, Ejem), 52. Lušňák (Piačka) - 40. Paul (Šimko, White). Rozhodcovia: Vido, Magušin - Šramaty, Kováčik, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 707 divákov
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Gladiators Trnava 7:0 (0:0, 5:0, 2:0)
Góly: 24. Bodnár (Lupták, Ridzoň), 26. Géci (Jakubík, Zahradník), 27. Zahradník (Géci, Knižka), 35. Jakubík (Hamráček, Knižka), 36. Jakubík (Kršák, Hamráček), 42. Zahradník (Géci, Volkov), 57. Buc (Jakubík, Géci). Rozhodcovia: Valach, Čahoj - Mižík, Nosek, vylúčení: 2:9, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 72 divákov