Neuveriteľná prestrelka nepriala lídrovi. Šláger vyšiel lepšie pre Martin

Hokejisti MHA Martin.
Hokejisti MHA Martin. (Autor: Facebook/MHA Martin)
TASR|21. nov 2025 o 21:15
ShareTweet0

Martin uspel až v samostatných nájazdoch.

Hokejisti lídra Tipos SHL z Levíc prehrali v piatkovom dueli 20. kola na ľade Dubnice 4:7.

Na čele tabuľky tak už majú iba trojbodový náskok pred Humenným, ktoré v šlágri kola podľahlo doma Martinu 2:3 po samostatných nájazdoch.

Martin stráca z tretej priečky na Levice štyri body.

Tipos SHL - 20. kolo

HK Skalica – HC MUŠLA Topoľčany 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

Góly: 5. Novajovský (Kuba, Sačkov), 18. Urban (Šátek, Búlik), 31. Jurík (Obdržálek, Nemec), 33. Obdržálek (Barcík, Nemec), 33. Nemec (Obdržálek, Jurík) – 21. Gergel (Piačka, Stránský), 32. Janča (Ejem, Bajzík)

TSS GROUP Dubnica – HK TAM Levice 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)

Góly: 7. Ďuriš (Pangelov, Tybor), 26. Feranec, 28. Ružek (Pangelov, Ďuriš), 32. Pobežal (Lachkovič, Beráts), 37. Švec (Legalin, Tybor), 56. Švec (Tybor, Legalin), 60. Pobežal (Feranec, Legalin) – 11. Slovák (Alapuranen), 29. Pač (Telcov), 52. Valent (Slovák, Svitana), 53. Králik (Stevens)

HC 19 Humenné – MHA Martin 2:3 pp a sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 16. Vaško (Toma, Pavúk), 44. Šachvorostov – 33. Barto (Paulíny, Pacalaj), 54. Paulíny (Babka, Lavička), rozh. nájazd Uram

HK Žiar nad Hronom – HK 95 Považská Bystrica 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Góly: 3. Kylnar (Kobolka, Brumerčík), 13. Mikula (Hraško, Jakúbek), 24. Dosek (Hraško, Brumerčík), 33. Zubák (Stupka, Magdolen), 39. Suľovský (Ďaloga), 52. Babeliak (Sládok, Magdolen) – 24. Ferenyi (J. Zlocha, Rojko), 35. Ligas (Tománek, Nahálka)

HC Nové Zámky – HK Gladiators Trnava 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Góly: 2. Štrauch (Šutý, Molnár), 31. Molnár (Korím), 31. Frankovič (Melicher, Molnár), 36. Paul (Šimko, White), 45. White (Paul, Olson), 60. White (Ondrušek, Paul) – 19. Antonov (Múčka, Šiškov), 39. Surový (Haščič, Jurák), 54. Antonov (Kadyrov, Haščič)

HK Detva – HC BIT markets TEBS Bratislava 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Góly: 2. Gallo (Jedliček, Tomka), 29. Kalousek (Danielčák, Šechný), 44. Nauš (Hajnik, Bormanis), 55. Nauš (Hajnik), 56. Šechný (Danielčák, Kalousek) – 40. Knižka (Hamráček, Buc), 43. Hauser (Škultéty, Petráš), 50. Jakubík

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti MHA Martin.
    Hokejisti MHA Martin.
    Neuveriteľná prestrelka nepriala lídrovi. Šláger vyšiel lepšie pre Martin
    dnes 21:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Neuveriteľná prestrelka nepriala lídrovi. Šláger vyšiel lepšie pre Martin