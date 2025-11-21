Neuveriteľná prestrelka nepriala lídrovi. Šláger vyšiel lepšie pre Martin

Hokejisti lídra Tipos SHL z Levíc prehrali v piatkovom dueli 20. kola na ľade Dubnice 4:7.
Na čele tabuľky tak už majú iba trojbodový náskok pred Humenným, ktoré v šlágri kola podľahlo doma Martinu 2:3 po samostatných nájazdoch.
Martin stráca z tretej priečky na Levice štyri body.
Tipos SHL - 20. kolo
HK Skalica – HC MUŠLA Topoľčany 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
Góly: 5. Novajovský (Kuba, Sačkov), 18. Urban (Šátek, Búlik), 31. Jurík (Obdržálek, Nemec), 33. Obdržálek (Barcík, Nemec), 33. Nemec (Obdržálek, Jurík) – 21. Gergel (Piačka, Stránský), 32. Janča (Ejem, Bajzík)
TSS GROUP Dubnica – HK TAM Levice 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)
Góly: 7. Ďuriš (Pangelov, Tybor), 26. Feranec, 28. Ružek (Pangelov, Ďuriš), 32. Pobežal (Lachkovič, Beráts), 37. Švec (Legalin, Tybor), 56. Švec (Tybor, Legalin), 60. Pobežal (Feranec, Legalin) – 11. Slovák (Alapuranen), 29. Pač (Telcov), 52. Valent (Slovák, Svitana), 53. Králik (Stevens)
HC 19 Humenné – MHA Martin 2:3 pp a sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 16. Vaško (Toma, Pavúk), 44. Šachvorostov – 33. Barto (Paulíny, Pacalaj), 54. Paulíny (Babka, Lavička), rozh. nájazd Uram
HK Žiar nad Hronom – HK 95 Považská Bystrica 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
Góly: 3. Kylnar (Kobolka, Brumerčík), 13. Mikula (Hraško, Jakúbek), 24. Dosek (Hraško, Brumerčík), 33. Zubák (Stupka, Magdolen), 39. Suľovský (Ďaloga), 52. Babeliak (Sládok, Magdolen) – 24. Ferenyi (J. Zlocha, Rojko), 35. Ligas (Tománek, Nahálka)
HC Nové Zámky – HK Gladiators Trnava 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Góly: 2. Štrauch (Šutý, Molnár), 31. Molnár (Korím), 31. Frankovič (Melicher, Molnár), 36. Paul (Šimko, White), 45. White (Paul, Olson), 60. White (Ondrušek, Paul) – 19. Antonov (Múčka, Šiškov), 39. Surový (Haščič, Jurák), 54. Antonov (Kadyrov, Haščič)
HK Detva – HC BIT markets TEBS Bratislava 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Góly: 2. Gallo (Jedliček, Tomka), 29. Kalousek (Danielčák, Šechný), 44. Nauš (Hajnik, Bormanis), 55. Nauš (Hajnik), 56. Šechný (Danielčák, Kalousek) – 40. Knižka (Hamráček, Buc), 43. Hauser (Škultéty, Petráš), 50. Jakubík