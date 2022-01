Žiar nad Hronom viedol o dva góly. Martin však spustil šesťgólovú kanonádu

Tipos SHL - 23. kolo

MARTIN. Hokejisti HK VITAR Martin zdolali v dohrávke 23. kola TIPOS Slovenskej hokejovej ligy (SHL) na domácom ľade HK Indian Žiar nad Hronom 6:2.

Hostia sa dostali v priebehu prvej tretiny do dvojgólového vedenia, no domáci sa nezložili. Do konca zápasu už neinkasovali, naopak, strelili šesť gólov.

Martinčania sa udržali na treťom mieste tabuľky s trojbodovou stratou na druhú Skalicu, majú navyše zápas k dobru. Hokejisti Žiaru zostávajú ôsmi, prehrali už tretí zo štyroch zápasov.