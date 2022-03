Nestalo sa to už desať rokov. Schmaltz mal v zápase sedem bodov

"Bola to jedna z tých nocí, keď všetko išlo mojim smerom a išlo to dovnútra. Bolo to celkom špeciálne," hodnotil Schmaltz. "Samozrejme, nestáva sa to veľmi často."

Dvadsaťšesťročný útočník sa stal prvým hráčom od roku 1997, ktorý strelil sedem bodov bez toho, aby strelil hetrik. Vtedy to dokázal Eric Lindros (jeden gól, šesť asistencií) v drese Philadelphie taktiež proti Senators.

"Dostával som veľa odrazov. Niektoré noci sa trochu viac pripriete a puk ako by si vás našiel častejšie ako bežne," povedal Schmaltz.