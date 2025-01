VIDEO: Skvelá slovenská noc v NHL. Slafkovský aj s Pospíšilom boli viacbodoví

Skóroval aj Tomáš Tatar, ktorý sa jedným presným zásahom podieľal na výhre New Jersey na ľade Montrealu 4:3 po predĺžení.

NEW YORK. Traja slovenskí hokejisti sa bodovo presadili v noci na nedeľu v zámorskej NHL.

Pospíšil zažil tretí dvojbodový zápas v sezóne, prvý od 12. októbra. V 33. minúte za stavu 1:1 poslal Calgary do vedenia, najprv nepremenil rýchly únik, ale akcia pokračovala strelou Andreja Kuzmenka, slovenský útočník si našiel odrazený puk a vychutnal si kľučkou domáceho brankára Marca-Andreho Fleuryho.

Fotogaléria zo zápasu Montreal Canadiens - New Jersey Devils v NHL

Pospíšil, ktorý predtým naposledy skóroval 23. novembra, odohral 14 minút, pripísal si aj dve strely na bránku, dva plusové body, jednu zblokovanú strelu a štyri bodyčeky.

Tatar prispel k víťazstvu New Jersey svojím piatym gólom v sezóne, druhým za uplynulé tri zápasy. V 33. minúte tečoval strelu Dougieho Hamiltona, tú brankár Jakub Dobeš vyrazil pred seba, no slovenský krídelník zasunul puk pohotovo bekhendom do siete.