Dallas chystá finančný manéver. Veľké meno vypadne zo zostavy až do konca sezóny

Hokejový klub Dallas Stars zaradí Kanaďana Tylera Seguina na listinu dlhodobo zranených až do konca sezóny.
Týmto krokom chcú „hviezdy“ uvoľniť šesť miliónov dolárov zo svojho rozpočtu pred budúcotýždňovou uzávierkou prestupového obdobia. Schváliť im to však ešte musí vedenie ligy a hráčska asociácia (NHLPA).
Seguin podstúpil začiatkom decembra operáciu predného skríženého väzu na pravom kolene. Tento týždeň prišli podľa zámorských médií informácie, že si už do konca sezóny nezahrá a uprostred sezóny tak vypadol druhýkrát v rade.
V predošlom ročníku trápilo 34-ročného útočníka zranenie bedra, no stihol sa vrátiť na play off, s čím sa tento raz nepočíta.
V dôsledku nedávnych zmien v kolektívnej zmluve je podanie administratívnych dokumentov lige novým krokom, ktorý musia tímy absolvovať, ak má byť zranený hráč vyradený do konca sezóny.
Šesť miliónov je pre tím značné polepšenie, keďže ho teraz trápi množstvo absencii vrátane Mikka Rantanena. Ten má zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel počas ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Chýbať by mal cez dva týždne.