VIDEO: Fehérváry pokračuje v spoľahlivých výkonoch. Washington vyhral tretíkrát v rade

Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym vyhrali v zámorskej NHL tretí duel za sebou. V noci na sobotu zdolali doma Vegas Golden Knights 3:2, dvoma gólmi k tomu prispel Pierre-Luc Dubois.
Dubois sa dvakrát strelecky presadil v priebehu 2:34 min na začiatku druhej tretiny a pridal aj asistenciu. Capitals tak viedli pred treťou tretinou o tri góly a hostia v záverečnej perióde už iba skorigovali skóre.
Fehérváry bol s minutážou 22:04 druhý najvyťaženejší korčuliar svojho tímu, v štatistikách mu svietil plusový bod, dva hity a až päť blokov, najviac v zápase.
Mitch Marner z Vegas mal asistenciu a bol to jeho 800. bod v NHL (237+563), český útočník Tomáš Hertl zaokrúhlil gólom svoj bodový zápis v profilige na 600 (275+325).
Buffalo bodovalo ôsmykrát v sérii na ľade súpera, keď na Floride vyhralo 3:2. Alex Tuch zaznamenal dva body za gól a asistenciu, brankár Alex Lyon predviedol 28 úspešných zákrokov.
Hráči Utahu ukončili šesťzápasovú víťaznú šnúru Minnesoty, doma uspeli 5:2. Gólom a dvoma asistenciami k tomu prispel Clayton Keller.
Anaheim otočil skóre domáceho stretnutia s Winnipegom z 1:3 na 5:4 po predĺžení, v extra čase rozhodol Chris Kreider.
NHL - výsledky (28. február):
Florida - Buffalo 2:3
Washington - Vegas 3:2
Utah - Minnesota 5:2
Anaheim - Winnipeg 5:4 pp
