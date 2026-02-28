VIDEO: Fehérváry pokračuje v spoľahlivých výkonoch. Washington vyhral tretíkrát v rade

Slovenský obranca Martin Fehérváry počas zápasu zámorskej NHL Washington Capitals - Columbus Blue Jackets.
Slovenský obranca Martin Fehérváry počas zápasu zámorskej NHL Washington Capitals - Columbus Blue Jackets. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|28. feb 2026 o 07:04
ShareTweet0

Slovák si pripísal najviac zblokovaných striel v zápase.

Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym vyhrali v zámorskej NHL tretí duel za sebou. V noci na sobotu zdolali doma Vegas Golden Knights 3:2, dvoma gólmi k tomu prispel Pierre-Luc Dubois.

Dubois sa dvakrát strelecky presadil v priebehu 2:34 min na začiatku druhej tretiny a pridal aj asistenciu. Capitals tak viedli pred treťou tretinou o tri góly a hostia v záverečnej perióde už iba skorigovali skóre.

Fehérváry bol s minutážou 22:04 druhý najvyťaženejší korčuliar svojho tímu, v štatistikách mu svietil plusový bod, dva hity a až päť blokov, najviac v zápase.

Mitch Marner z Vegas mal asistenciu a bol to jeho 800. bod v NHL (237+563), český útočník Tomáš Hertl zaokrúhlil gólom svoj bodový zápis v profilige na 600 (275+325).

Buffalo bodovalo ôsmykrát v sérii na ľade súpera, keď na Floride vyhralo 3:2. Alex Tuch zaznamenal dva body za gól a asistenciu, brankár Alex Lyon predviedol 28 úspešných zákrokov.

Hráči Utahu ukončili šesťzápasovú víťaznú šnúru Minnesoty, doma uspeli 5:2. Gólom a dvoma asistenciami k tomu prispel Clayton Keller.

Anaheim otočil skóre domáceho stretnutia s Winnipegom z 1:3 na 5:4 po predĺžení, v extra čase rozhodol Chris Kreider.

﻿NHL - výsledky (28. február):

Florida - Buffalo 2:3

Washington - Vegas 3:2

Utah - Minnesota 5:2

Anaheim - Winnipeg 5:4 pp

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Slovenský obranca Martin Fehérváry počas zápasu zámorskej NHL Washington Capitals - Columbus Blue Jackets.
Slovenský obranca Martin Fehérváry počas zápasu zámorskej NHL Washington Capitals - Columbus Blue Jackets.
VIDEO: Fehérváry pokračuje v spoľahlivých výkonoch. Washington vyhral tretíkrát v rade
dnes 07:04
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Fehérváry pokračuje v spoľahlivých výkonoch. Washington vyhral tretíkrát v rade