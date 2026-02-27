Slafkovský mal asistenciu, ale na bránu nevystrelil ani raz a jeho útok bol najhorší

Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali svoj prvý zápas po olympijskej pauze. New Yorku Islanders podľahli na domácom ľade 3:4 po predĺžení.
Juraj Slafkovský nastúpil ako zvyčajne v druhom útoku Habs spolu s Kapanenom a Demidovom.
Oba tímy mali v stretnutí dvojgólového obrancu. Za domácich za dvakrát presadil bývalý hráč Islanders Noah Dobson, za hostí draftová jednotka Matthew Schaefer. V predĺžení rozhodol Jean-Gabriel Pageau.
Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu na tretí gól Montrealu. V tretej tretine sa mu počas presilovej hry po strele síce zlomila hokejka, ale puk mieril do predbránkového priestoru, kde ho upratali Demidov s Caufieldom.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského
Slafkovský odohral 18:42 min., zaznamenal dve trestné minúty, dve mínusky, tri bloky, jeden hit.
Veľa individuálnych šancí si nevytvoril. Dokopy mal len 0,07 očakávaného gólu a jediný strelecký pokus, ktorý nemieril na bránu.
Slovák neodohral svoj najlepší zápas. Podľa analytických dát portálu HockeyStatCards bol tretím najhorším útočníkom Montrealu v zápase pred Joshom Andersonom a Oliverom Kapanenom.
V druhej tretine bol Slafkovský vylúčený za nedovolené bránenie a o osem sekúnd neskôr mieril na trestnú lavicu aj Matheson. Hráči z New Yorku výhodu o dvoch hráčov využili a skórovali aj o necelú minútu.
Slafkovský na ľade nebol typickým lídrom a robil chyby. Viackrát stratil puk a jeho prihrávky skončili neraz na hokejkách súpera.
Na ľade bol pri vyrovnávajúcom góle Islanders na 3:3 v 59. minúte pri hre bez brankára a aj pri rozhodujúcom góle v predĺžení, keď po buly v útočnom pásme prišiel Montreal o puk a neustrážil si rýchleho Pageaua, ktorého už Slafkovský nedostihol.
Keď bol 21-ročný krídelník na ľade v hre 5 na 5, Montreal vystrelil na bránu súpera len dvakrát, zatiaľ čo Islanders 9-krát. Pomer Corsi (streleckých pokusov celkovo) bol 5:20, pomer očakávaných gólov 0,4:0,94 a pomer nebezpečných šancí 2:5.
Trojica Slafkovský – Demidov – Kapanen bola najslabším útokom mužstva. Keď boli na ľade, drvivú väčšinu šancí mal súper. Najlepšie hral prvý útok Montrealu, ktorý mal nad súperom prevahu.
Slafkovský vďaka asistencii zvýšil svoju sezónnu bilanciu na 46 bodov. Má 21 gólov a 25 asistencií. Na prekonanie osobného rekordu potrebuje už len šesť bodov.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
58
21
25
46
+6
2.
Šimon Nemec
New Jersey
45
8
12
20
-1
3.
Martin Fehérváry
Washington
59
4
16
20
+11
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
48
9
6
15
-5
5.
Pavol Regenda
San Jose
16
8
1
9
+3
6.
Erik Černák
Tampa
38
1
6
7
+3
7.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
8.
Martin Pospíšil
Calgary
8
0
0
0
-4
Pomýšľať môže aj na prekonanie slovenského rekordu v posledných desiatich sezónach. Ten drží Tomáš Tatar, ktorý v sezóne 2019/20 získal 61 bodov takisto v drese Montrealu. Odohral vtedy len 68 stretnutí.
Juraj Slafkovský sa počas zápasu dočkal aj ovácie fanúšikov, keď klub s hrdosťou oznámil mená štyroch reprezentantov, ktorí obliekali dresy svojich krajín na ZOH v Miláne. Okrem Slováka to boli aj Francúz Texier, Fín Kapanen a Kanaďan Suzuki.
Hrdinom nočného stretnutia Canadiens – Islanders bol dvojgólový strelec hostí Matthew Schaefer. 18-ročný nováčik má nakročené k zisku Calder Trophy. Ako obranca nazbieral už 41 bodov v 59 zápasoch.
V noci strelil svoj 17. a 18. gól v sezóne a je tretím najlepším strelcom spomedzi zadákov. Schaefer sa stal novým rekordérom v počte gólov v podaní 18-ročného obrancu.
Hlavne jeho druhý gól v stretnutí bol skvelou ukážkou jeho výbornej kontroly puku a prehľadu v hre.
VIDEO: Góly Matthew Schaefera proti Montrealu
Schaefer je len tretím bekom, ktorý vo veku 18 rokov dosiahol minimálne 40 bodov. Pred ním to dokázali len Phil Housley a Rasmus Dahlin.
„Je to skvelý obranca, nevyzerá na 18 rokov,“ chváli ho brankár Montrealu Sam Montembeault. „Hru riadi ako quarterback, je výborný korčuliar, tvorí hru a dal dva góly. Ukazuje, že aj strieľať vie výborne.“
Montreal získal jeden bod a vo Východnej konferencii mu patrí štvrté miesto so 73 bodmi. Islanders majú len o dva body menej a sú na ôsmom mieste. Boj o postup do play-off na východe bude ešte zamotaný.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: