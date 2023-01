Chromiakova strela desí brankárov. Nastrieľal prvý hetrik medzi profesionálmi

NEW YORK. Martin Chromiak natiahol sériu zápasov s aspoň bodom už na sedem. Proti Coachella Valley opäť pozdvihol latku.

Pri prehre 4:5 po predĺžení sa stal druhou hviezdou zápasu. Na bránu vyslal celkovo štyri pokusy.

"Je to moja práca, dostať puk do brány. Som rád, že sa mi to darilo," povedal Chromiak po skončení zápasu.

"Je to skvelé. O profesionálnom hetriku takto skoro som sníval, hoci by to bolo lepšie, keby sme dnes vyhrali."