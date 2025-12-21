Škorvánek dovolil majstrovi len jeden gól. Kusko poslal duel proti Litvínovu do predĺženia

Hokejisti Vítkovíc zvíťazili v 32. kole českej najvyššej súťaže na ľade Sparty Praha 6:3.
Dvoma asistenciami prispel k úspechu slovenský obranca Samuel Kňažko, jedenkrát prihrával na gól útočník Marek Hrivík.
Hradec Králové si doma poradil s Brnom výsledkom 2:1, na víťaznej strane odchytal celý duel slovenský brankár Stanislav Škorvánek.
Na jediný gól hostí prihrával jeho krajan Kristián Pospíšil. Peter Čerešňák tiež pomohol asistenciou k triumfu, Pardubice zvíťazili nad Plzňou 2:1.
Slovenský útočník Silvester Kusko gólom poslal duel Olomoucu s Litvínovom do predĺženia, napokon jeho tím vyhral 4:3.
Tipsport extraliga - 32. kolo
Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Góly: 3. Lenc, 14. Musil, 15. Jansa, 32. Najman - 60. Lisler
Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 24. Bunnaman, 52. Radil - 26. Flek (Pospíšil)
/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celý zápas/
BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 30. Myšák, 52. Černoch, 58. Šťastný
HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
Góly: 2. Kousal, 22. Horák, 23. Chlapík - 9. Nellis (Hrivík, Kňažko), 17. Kalus (Kňažko), 23. Yetman, 32. Nellis, 50. Lednický, 57. Šír
HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 5. Petman - 19. Tourigny (Čerešňák), 52. Sedlák
Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Gól: 2. Přikryl
HC Olomouc - HC Verva Litvínov 4:3 pp (1:2, 1:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 20. Navrátil, 22. Fridrich, 59. Kusko, 62. Matýs - 2. Brož, 20. Hlava, 34. Kaše