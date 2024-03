Skaličania na domácom ľade pohoreli, hokejisti Dubnice sa dostali do vedenia

Michal Ružička, hlavný tréner HK Skalica: „Znova sa nám stalo to, čo v prvom zápase v Považskej Bystrici. V prvej tretine nám súper odskočil a možno aj z premotivovanosti sme spravili veľa chýb a súper dal góly. Dokonca sme inkasovali v našej presilovej hre. Gól sme dnes nestrelili a bez neho sa vyhrávať nedá. Musíme sa pozerať dopredu, zajtra je nový deň a nový zápas, rozoberieme si to a budeme bojovať o víťazstvo."

Jakub Ručkay, hlavný tréner HK'95 Považská Bystrica: „Víťazstvo bolo vydreté. Chalani išli zápas vyhrať, boli v hlavách dobre nastavení. Trochu sme upravili nejaké veci a tie nám vychádzali. Hneď v prvej tretine sa nám podarilo ísť do vedenia 4:0 a potom sme si to perfektne ukontrolovali. V druhej tretine sme nehrali tak jednoducho, ako by som si na play-off predstavoval, ale pevne verím, že to odstránime. Tretia časť bola z nášho pohľadu úplne ideálna a vedieme 2:1, čo je pre nás super. V zajtrajšom zápase chceme hrať zodpovedne, dodržiavať systém a byť disciplinovaní. Vtedy môžeme pomýšľať na tretí bod."