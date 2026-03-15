Levice zdramatizovali sériu so Skalicou. Humenné kráča za jasným postupom

Hokejisti HK TAM Levice zdramatizovali semifinálovú sériu play off Tipos SHL, keď v treťom zápase otočili nepriaznivo vyvíjajúci sa stav a zdolali Skalicu 3:2 po predĺžení.
Druhý semifinálový duel medzi Humenným a Žiarom nad Hronom má jednoznačnejší priebeh.
Klub z východu vedie po nedeľnom víťazstve 4:3 už 3:0 na zápasy a v pondelok môže sériu ukončiť.
Levice išli do vedenia v 14. minúte po góle Reného Svitanu, ale víťaz základnej časti duel v druhej časti otočil.
Domáci sa však nevzdali a v 54. minúte poslal stretnutie do predĺženia Matthew Carey. V ňom hneď na začiatku fauloval Petr Obdržálek a presilovku využil po 30 sekundách Alex Bartakovics.
Zápas medzi Žiarom nad Hronom a Humenným ponúkol v prvej tretine štvorgólovú prestrelku.
Nerozhodný stav 2:2 prelomili hostia v druhom dejstve po dvoch presných zásahoch Viktora Šachvorostova a na ich triumfe už nič nezmenil ani gól Gabora či záverečná hra domácich bez brankára.
Tipos SHL - 3. zápasy semifinále
HK TAM Levice - HK Skalica 3:2 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
Góly: 14. R. Svitana, 54. Carey, 61. Bartakovics - 22. Jurík, 38. Kotvan. Rozhodovali: Fridrich, Lesay - Jonák, Tichý, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1531 divákov.
/stav série: 1:2/
HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)
Góly: 3. a 18. Jakubík, 45. Gabor - 7. Vaško, 15. Sokoli, 35. a 37. Šachvorostov. Rozhodovali: Lauff, Moller - Haringa, Bezák, vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 911 divákov.
/stav série: 0:3/