Dubnica vstúpila do sezóny vysokým víťazstvom, Rus zažiaril piatimi bodmi

BRATISLAVA. Hokejisti Humenného zvíťazili v 1. kole Tipos SHL nad HC Nové Zámky 4:0.
Po štvrtkovom triumfe vo vloženom zápase proti slovenskej reprezentácii do 18 rokov tak zvládli aj duel proti mužstvu, ktoré v predošlej sezóne hralo v najvyššej súťaži.
Štart vyšiel aj hráčom Dubnice, ktorí si poradili so Žiarom nad Hronom 5:1.
Najväčšiu zásluhu na tom mal Andrej Legalin, ten bol s bilanciou 2+3 pri každom góle hostí. Nováčik z Martina nezažil úspešný debut v súťaži, na ľade Levíc prehral 1:5.
TIPOS SHL - 1. kolo:
HK Žiar nad Hronom - TSS GROUP Dubnica 1:5 (1:0, 0:4, 0:1)
Góly: 4. Jakúbek (Mikula) - 22. Legalin (Chatrnúch, Haščič), 34. Pobežal (Chatrnúch, Legalin), 37. Haščič (Legalin, Vaňo), 40. Legalin (Chatrnúch, Tybor), 57. Haščič (Bečár, Legalin)
Rozhodcovia: Valo, Smrek - Ščúrka, Šramaty, vylúčení: 1:3 na 2 min, M. Jakúbek (pästný súboj) a Š. Lopušan (krošček) 5+DKZ, presilovky: 0:4, oslabenia 0:0
Diváci: 428
Hlasy po zápase
Jerguš Bača, tréner Žiaru nad Hronom: „Vstup do zápasu sme mali veľmi dobrý a prvú tretinu sme mali pod kontrolou, keď sme strelili prvý gól. Žiaľ, myslím si, že zápas rozhodla päťminútová pasáž, ktorú sme neubránili. Súper sa vtedy dostal na koňa a svojou premyslenou hrou dokázal zvíťaziť.“
František Kučera, asistent trénera Dubnice: „S dnešným výkonom sme spokojní. Naše mužstvo hralo veľmi disciplinovaný hokej a potešilo nás, že sme dokázali premieňať šance, hlavne v presilových hrách. Obetavosťou sme porazili kvalitného súpera. Žiar má silné mužstvo, a preto je naše víťazstvo ešte cennejšie.“
HK Skalica - HK ´95 Považská Bystrica 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Góly: 16. Nemec, 40. Dudáš (Búlik, Duban), 43. Nemec (Jurík, Obdržálek), 52. Obdržálek (Nemec, Jurík) - 29. Rufati (Tománek), 42. Urbánek (Rehák, Zlocha), 44. Ferenyi (Ďurkech, Rehák)
Rozhodcovia: Synek, Bachúrik - Haringa, Vystavil, vylúčení: 4:2, presilovky a oslabenia 0:0
Diváci: 742
Hlasy po zápase
Juraj Jurík st., tréner Skalice: „Víťazstvo si veľmi vážime, boli to dôležité tri body. Úvodný zápas bol pre nás trochu nervóznejší, hra bola miestami rozhádzaná. O to viac sme radi, že sme to nakoniec urvali. Výborne nás podržal brankár, ktorý nám celý čas dával šancu na víťazstvo.“
Peter Kopecký, tréner Považskej Bystrice: „Dnešný výkon hodnotím s ťažkým srdcom, pretože chlapci dreli a bojovali, a to im nemôžem vytknúť. Žiaľ, inkasovali sme góly práve z vecí, na ktoré sme hráčov upozorňovali – v prístupe v tretine, pri preberaní hráča pri treťom góle či pri štvrtom zásahu súpera. Musím však zablahoželať domácim k víťazstvu.“
HC Topoľčany - HC TEBS Bratislava 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Góly: 11. Hečko (Bystričan, Sabo), 48. Gergel (Piačka, Ožvald) - 17. Kršák (Luža, Hamráček), 29. Zahradník (Knižka, Géci), 35. Mikulec (Knižka, Kršák)
Rozhodcovia: Moller, Staňo - Bezák, Hanko, vylúčení: 1:5, presilovky 1:0, oslabenia 0:0
Diváci: 623
Hlasy po zápase
Tibor Višňovský, tréner Topoľčian: „Vstup do zápasu sme mali veľmi dobrý, škoda len, že sme nevyužili presilovky. Rozkúskovaná hra dnes ovplyvňovala zápas, takže si s chlapcami musíme prejsť video a rozobrať naše chyby. O výsledku rozhodli práve naše nevyužité presilovky.“
Rudolf Jendek, tréner TEBS Bratislava: „Mali sme ťažší vstup do zápasu, súper poctivo bránil našich hráčov. V druhej tretine sme už hrali to, čo sme chceli, a získali potrebný náskok. Posledná tretina bola rozkúskovaná oslabením, no som rád, že sme dokázali ubrániť vedenie. Chcem pochváliť Miša Vojvodu v bráne – jeho výkon bol podľa mňa rozhodujúci.“
HK Detva - HK Gladiators Trnava 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Góly: 1. Sedliačik (Šechný, Štec), 19. Kalousek, 36. Hukel - 59. Hanula (Bořuta, Filanovsky).
Rozhodcovia: Kalina, Hlinka - Kováčik, Moravčík, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0
Diváci: 198
Hlasy po zápase
Ladislav Majerčík, tréner Detvy: „Dostali sme sa do vedenia 3:0, čiastočne aj preto, že sme dali gól hneď na začiatku. V druhej tretine sme začali trochu improvizovať a hra sa stala menej sústredenou. Mali veľa šancí, v druhej tretine sme sa však dokázali vrátiť do hry. Tretia tretina bola opäť bojovná, sprevádzaná zbytočnými vylúčeniami. Na konci je škoda, že sme Gajana nepodržali a neudržali nulu.“
Roman Kukumberg, tréner Trnavy: „Z hľadiska výsledku sme mali dosť pozitívnych momentov. Máme možno najmladší tím v lige, kde hráči ešte nemajú úplne skúsenosti a fyzickú zrelosť pre profesionálny hokej. Najväčšou slabinou dnes boli naše presilovky, ale teší ma, že aj tí mladí chalani sa nevzdávali a bojovali. Myslím si, že sme si zaslúžili streliť viac gólov, ale ak to bude takto pokračovať a mladí hráči budú napredovať, góly sa určite dostavia.“
HK TAM Levice - MHA Martin 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
Góly: 5. Bartakovics (Alapuranen, Pač), 8. Slovák (Chlepčok, Bartakovics), 9. Valent, 22. Králik (Alapuranen, Kupka), 24. Pánik (Slovák, Bartakovics) - 59 Fafrák (Markovič, Pacalaj).
Rozhodcovia: Vido, Magušin - Tvrdoň, Fekete, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 806.
Hlasy po zápase
Jakub Ručkay, tréner Levíc: „Veľmi ma teší efektivita, ktorá sa odrazila aj na výsledku. Som spokojný s oslabeniami, v ktorých sme si dnes počínali veľmi dobre. Zápas ukázal, že stále máme priestor na zdokonaľovanie – či už individuálne alebo herné činnosti. Stále je len začiatok sezóny a času máme dostatok, aby sme vytvorili herný obraz, aký si predstavujem. Veľmi ma teší aj veľká účasť a podpora našich divákov. Zápas sa odohral pred parádnou kulisou a prišli aj fanúšikovia z Martina. Verím, že všetci si zápas užili.“
Martin Hrnčár, tréner Martina: „Ťažko sa hodnotí zápas, keď prehráme 5:1 s domácimi. Myslím si, že o výsledku rozhodla úvodná desaťminútovka prvej tretiny a začiatok druhej tretiny, kedy sme prehrávali 5:0. Paradoxne, počas celého zápasu sme si vytvorili viac čistých gólových príležitostí, ale góly rozhodujú. Domáci na nás od prvej tretiny vybehli a nestačili sme sa zorientovať. Robili sme elementárne chyby, stratili puky, čo súper okamžite trestal. V tomto smere sa musíme zlepšiť. Tretia tretina bola o morálke. Chceli sme sa vyhnúť hanbe a túto tretinu sme vyhrali. Pre nás je to ohromná skúsenosť už v prvom zápase sezóny. Síce krutá, ale veľmi poučná pre budúcu prácu. Ešte by som chcel oceniť atmosféru na levickom zimáku. Prišlo nás podporiť veľa fanúšikov z Martina, ktorí spolu s domácimi vytvorili skvelú kulisu. Určite sme im mohli ponúknuť lepší výkon, ale verím, že máme na to predvádzať kvalitnejšiu hru. Je to prvé kolo, takže panika nehrozí. Musíme mať pevné nohy na zemi a pokračovať v práci.“
HC 19 Humenné - HC Nové Zámky 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly: 18. Žitný (Hudec, Železkov), 38. Šachvorostov (Žitný, Urban), 46. Jacko (Železkov, Šachvorostov), 53. Borov
Rozhodcovia: Korba, Čahoj - Ševčík, Riš, vylúčenia: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 598
Hlasy po zápase
Marcel Šimurda, asistent trénera Humenného: „Celý zápas bol z našej strany o súboji s brankárom súpera. Mali sme veľa gólových príležitostí, no v koncovke sme často hľadali ešte prihrávku do prázdnej brány. To nás v ďalších dueloch môže mrzieť. Pochvalu si zaslúži náš brankár, ktorý podal stopercentný výkon a držal si čisté konto až do posledných sekúnd, keď mal súper ešte niekoľko šancí.“
Juraj Štefanka, tréner Nových Zámkov: „Začali sme celkom dobre, najmä vzhľadom na to, že sme vstávali o pol piatej ráno a cestovali cez celé Slovensko. Úvod sme zvládli, ale koniec prvej tretiny už bol iný. Domáci zrýchlili, vytvárali si šance a dali gól. Moji hráči sa však vedia pozbierať aj pri nepriaznivom vývoji, pretože stále majú motiváciu, niekto ich môže sledovať a ak chcú hrať extraligu, musia sa ukázať. Aj za stavu 2:0 či 3:0 sme mali svoje šance, no rozhodla efektivita, v ktorej bolo Humenné lepšie. Najväčším problémom bol však náš chaos v strednom pásme. Keď domáci začali korčuľovať, vôbec sme si nevedeli ustrážiť hráčov.“