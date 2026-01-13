Faško-Rudáš zažiaril pri výhre Liberca. Skalický prihrával na víťazný gól

Martin Faško-Rudáš (77) oslavuje gól so spoluhráčmi (Autor: Bílí Tygři Liberec)
V drese súpera si pripísal asistenciu ďalší Slovák Robert Lantoši.

Slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš sa v dohrávke 39. kola českej extraligy podieľal gólom a asistenciou na výhre Liberca nad Českými Budějovicami 6:3.

Bodoval aj jeho spoluhráč a krajan Michal Ivan, ktorý prihral na otvárací gól stretnutia. V drese súpera si pripísal asistenciu ďalší Slovák Robert Lantoši.

Domáce mužstvo sa vďaka trom bodom posunulo v tabuľke na priebežné 5. miesto.

Po troch prehrách za sebou sa z cenného víťazstva tešili hráči predposlednej Mladej Boleslavi.

Na domácom ľade zdolali tiež v dohrávke 39. kola piaty Mountfield Hradec Králové 2:0.

Rozhodol o tom dvojgólový Tomáš Fořt, pričom na otvárací presný zásah mu prihral Slovák Pavol Skalický.

Litvínov v zostave so slovenskými útočníkmi Matúšom Sukeľom a Maximom Čajkovičom podľahol v predohrávke 44. kola Sparte Praha 1:5.

Česká extraliga

Dohrávky 39. kola:

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 35. Fořt (Skalický), 43. Fořt

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Góly: 5. Pérez (Ivan), 6. Sandberg, 29. Galvas (Faško-Rudáš), 36. Pytlík, 45. Faško-Rudáš, 58. Lenc - 11. Kachyňa, 40. Bulíř (Lantoši), 41. Přikryl

Predohrávka 44. kola:

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Góly: 6. Chlapík, 37. Řepík, 56. Dzierkals, 58. Špaček, 60. Kousal - 24. Pištěk

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

