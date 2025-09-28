Čacho prispel k triumfu Olomouca gólom i asistenciou. V repríze finále vyhrali Pardubice

Radosť hráčov HC Olomouc.
Radosť hráčov HC Olomouc. (Autor: Facebook/HC Olomouc)
TASR|28. sep 2025 o 21:46
ShareTweet0

Slovák skóroval v záverečnej minúte do prázdnej bránky.

PRAHA. Slovenský útočník Viliam Čacho pomohol hokejistom Olomouca k triumfu nad Mladou Boleslavou 3:1 v nedeľnom stretnutí 9. kola najvyššej českej súťaže.

Skóroval v záverečnej minúte do prázdnej bránky, pričom v stretnutí si pripísal aj jednu asistenciu.

Olomouc má na konte 13 bodov a patrí mu 10. priečka v tabuľke.

V repríze minuloročného finále zvíťazili Pardubice v Brne 2:1 po predĺžení. Kometa napriek tomu zostala na čele súťaže o bod pred Českými Budějovicami.

Česká extraliga - 9. kolo:

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlove Vary 3:2 pp a sn (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 6. Filip, 18. Lajunen, rozh. nájazd Filip - 5. Egle, 43. Redlich

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Góly: 3. Chlapík - 44. a 54. Pytlík, 60. Sandberg

HV Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Góly: 10. McCormack (TAMÁŠI), 18. Pour, 20. Nenonen, 50. Hašek (TAMÁŠI)

/S. Škorvánek (Hradec Králové) mal 13 zákrokov/

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 15. Zbořil - 37. Hájek, 61. Sobotka

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Góly: 14. Fridrich (ČACHO), 33. Matýs, 60. ČACHO (KUSKO) - 51. Hradec

HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 – 1:0)

Góly: 19. Růžička, 34. Adámek, 61. Adámek (HUDÁČEK) - 37. Robins, 56. Audette

HC Verva Litvínov - Banes Motor České Budějovice 3:6 (2:1, 1:4, 0:1)

Góly: 13. Gut, 20. Hännikäinen, 28. Czuczman - 10. a 22. Pýcha, 30. Vráblík, 33. Olesen, 35. Kubík (LANTOŠI), 55. Olesen (LANTOŠI)

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Radosť hráčov HC Olomouc.
    Radosť hráčov HC Olomouc.
    Čacho prispel k triumfu Olomouca gólom i asistenciou. V repríze finále vyhrali Pardubice
    dnes 21:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Čacho prispel k triumfu Olomouca gólom i asistenciou. V repríze finále vyhrali Pardubice