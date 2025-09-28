Čacho prispel k triumfu Olomouca gólom i asistenciou. V repríze finále vyhrali Pardubice

PRAHA. Slovenský útočník Viliam Čacho pomohol hokejistom Olomouca k triumfu nad Mladou Boleslavou 3:1 v nedeľnom stretnutí 9. kola najvyššej českej súťaže.
Skóroval v záverečnej minúte do prázdnej bránky, pričom v stretnutí si pripísal aj jednu asistenciu.
Olomouc má na konte 13 bodov a patrí mu 10. priečka v tabuľke.
V repríze minuloročného finále zvíťazili Pardubice v Brne 2:1 po predĺžení. Kometa napriek tomu zostala na čele súťaže o bod pred Českými Budějovicami.
Česká extraliga - 9. kolo:
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlove Vary 3:2 pp a sn (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 6. Filip, 18. Lajunen, rozh. nájazd Filip - 5. Egle, 43. Redlich
HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Góly: 3. Chlapík - 44. a 54. Pytlík, 60. Sandberg
HV Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Góly: 10. McCormack (TAMÁŠI), 18. Pour, 20. Nenonen, 50. Hašek (TAMÁŠI)
/S. Škorvánek (Hradec Králové) mal 13 zákrokov/
HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 15. Zbořil - 37. Hájek, 61. Sobotka
HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 14. Fridrich (ČACHO), 33. Matýs, 60. ČACHO (KUSKO) - 51. Hradec
HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 – 1:0)
Góly: 19. Růžička, 34. Adámek, 61. Adámek (HUDÁČEK) - 37. Robins, 56. Audette
HC Verva Litvínov - Banes Motor České Budějovice 3:6 (2:1, 1:4, 0:1)
Góly: 13. Gut, 20. Hännikäinen, 28. Czuczman - 10. a 22. Pýcha, 30. Vráblík, 33. Olesen, 35. Kubík (LANTOŠI), 55. Olesen (LANTOŠI)