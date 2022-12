V šlágri padol jediný gól, Košičania natiahli víťaznú sériu

Andrej Kmeč, tréner Zvolena: "Bol to výborný zápas z našej strany. Musím vyzdvihnúť obetavosť všetkých hráčov, ktorí mohli nastúpiť. Naša zostava bola oklieštená, ale svoju kvalitu mala. Výborne sme ubránili oslabenia proti kvalitnému tímu, ktorý má dobré individuality. Dostali sme iba jednu presilovku, no dokázali sme ju využiť. Tieto atribúty rozhodli o tom, že sme zvíťazili a myslím si, že úplne zaslúžene.

Adam Trenčan podal výborný výkon, ale všetci hráči mu výborne pomáhali. Bolo tam viacero blokovaných striel. Aj tých oslabení bolo veľa, všetky typy oslabení sa tam premiešali, no výbornou prácou a obetavosťou sme to ustáli a Adam Trenčan bol toho základom."

Vlastimil Wojnar, tréner Spišskej Novej Vsi: "Hrali sme posledné dva zápasy v Košiciach a vo Zvolene, teda s mužstvami, ktoré sú adeptmi na titul.

Neodohrali sme zlý zápas, výsledok tomu priebehu nezodpovedá, pretože najmä v druhej tretine sme boli jednoznačne lepším tímom, tam sa zápas lámal. Mali sme dať gól, no nevyužili sme ani presilovku piatich proti trom.

Musíme byť viac efektívni v zakončení. Najmä prvé dve tretiny boli z našej strany obstojné, ale v tretej sme inkasovali najprv rýchly druhý gól, potom v oslabení i v presilovke, takže Zvolen bol asi predsa len lepší. V presilovkách nám chýba väčší pokoj, väčšie sebavedomie.

Boríme sa s efektivitou. Chlapi to vedia hrať, len si to musia nastaviť v hlave, že to vedia a potom to pôjde."