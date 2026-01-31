Montreal smúti. Zomrel dvojnásobný víťaz Stanley Cupu zo 70. rokov

Chuck Lefley
Chuck Lefley (Autor: Montreal Canadiens)
TASR|31. jan 2026 o 22:28
ShareTweet0

Zomrel vo veku 76 rokov.

Bývalý kanadský hokejista Chuck Lefley zomrel v sobotu vo veku 76 rokov. Úmrtie dvojnásobného držiteľa Stanleyho pohára potvrdil klub zámorskej NHL Montreal Canadiens, s ktorým sa Lefley radoval z trofeje v rokoch 1971 a 1973.

„Habs“ ani portál TSN neuviedli príčinu smrti.

Lefley odohral v NHL dovedna 407 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 292 bodov.

Počas pôsobenia v Canadiens nastúpil na 174 duelov s bilanciou 45 gólov a 60 asistencií, v play off pridal v 24 stretnutiach tri góly a šesť asistencií.

Kariéru dohral v St. Louis Blues, kam ho Montreal vymenil počas sezóny 1974/75.

NHL

Chuck Lefley
Chuck Lefley
Montreal smúti. Zomrel dvojnásobný víťaz Stanley Cupu zo 70. rokov
dnes 22:28
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Montreal smúti. Zomrel dvojnásobný víťaz Stanley Cupu zo 70. rokov