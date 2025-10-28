Uvedomuje si, že to nebude ako v Pekingu. Országh: Do nominácie na ZOH prehovorí aj Nemecký pohár

BRATISLAVA. V stredu 29. októbra zostane do začiatku zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo presne sto dní a postupnou tvorbou prechádza už aj slovenská hokejová reprezentácia.
Pod vedením hlavného trénera Vladimíra Országha absolvuje v závere kalendárneho roka dve podujatia, ktoré významnou mierou prehovoria do finálnej nominácie pre olympijský turnaj.
Na ňom sa Slováci stretnú v základnej skupine s favorizovanými výbermi Švédska a Fínska, trojicu tímov doplní domáca reprezentácia Talianska.
Nabitý program
Slováci sa najbližšie predstavia tradične na Nemeckom pohári. V decembri ich čaká domáci Kaufland Cup.
Práve na tieto dve akcie upiera zrak aj šéf slovenskej striedačky, ktorý sa zúčastnil utorňajšej tlačovej konferencie v priestoroch Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Országh chce mať pokope európske jadro tímu, čomu podriadil aj nomináciu do Nemecka.
„Je to špecifická sezóna, my máme päť zápasov na to, aby sme našli nejakú chémiu. Za normálnych okolností by tam išli mladí chalani väčšinou z extraligy.
Situácia je, aká je, sezóna je nabitá a ja som rád, že chalani sú ochotní prísť aj napriek tomu, že hlavne česká extraliga má extrémne nabitý program. Chceme vidieť tiež chalanov, ktorí pripadajú úvahy aj pre majstrovstvá sveta,“ uviedol Országh.
VIDEO: Vladimír Országh
Odlišná olympiáda
Pod piatimi kruhmi dosiahol slovenský hokej najväčší úspech v histórii na uplynulých hrách v Pekingu.
Slováci získali v Číne bronz, no Országh si uvedomuje, že kvalita turnaja v Miláne bude diametrálne odlišná.
Po dvanástich rokoch sa opäť chystá konfrontácia najlepších hráčov sveta, keďže chýbať nebudú hráči NHL.
„Bol to obrovský úspech, ktorý si bolo treba užiť a musíme byť zaň vďační. Samozrejme, tieto ZOH budú o niečom inom, budú mať ďaleko väčšiu prestíž tým, že tam budú hráči z NHL.
Môžeme si zmerať sily s najlepšími, no budeme chcieť byť úspešní,“ vyhlásil Országh, ktorý premiérovo viedol národný tím v pozícii hlavného kouča na májových majstrovstvách sveta.
Návrat Ramsayho
Vo funkcii pred šampionátom v Štokholme a Herningu nahradil po ôsmich rokoch kanadského trénera Craiga Ramsayho.
Ten skončil pre zdravotné problémy, teraz sa však vracia k realizačnému tímu a garde kompetencií sa tak na slovenskej striedačke obráti.
„Ja som sa s Craigom bavil. Mal by prísť tento týždeň, takže ešte pred oficiálnym zrazom si sadneme a vydebatujeme si naše pozície. Je otvorený hocijakej pozícii, akú dostane. Som rád, že môže byť s nami.
Niečo pre slovenský hokej odviedol, bol to práve on, ktorý bol strojca toho najväčšieho úspechu na olympiáde. Hráčov veľmi dobre pozná, takže som rád, že môže byť ako poradný hlas,“ povedal Országh.
Štyridsaťosemročný lodivod má za sebou sériu rozhovorov s potenciálnymi adeptmi na olympijskú miestenku.
„Bavil som sa s väčšinou chalanov. Dosť som cestoval po Česku. Budeme sa snažiť nájsť nejaké dvojičky a nejakú chémiu medzi niektorými chalanmi, o ktorých si myslíme, že by mohli hrať spolu.
Stále je však veľa otáznikov, pretože sú tu hráči z NHL, farmárskej AHL či hráči z KHL. Chceme vidieť všetkých potenciálnych hráčov minimálne na jednom turnaji.
Je to veľký risk, pretože niektorým turnaj môže vyjsť, iným nie. Budeme k tomu sledovať ich výkonnosť v kluboch, takže stále máme veľa miest otvorených,“ doplnil.
Olympiáda je vrchol
Počas aktívnej hráčskej kariéry sa Országh zúčastnil na piatich svetových šampionátoch. Bol pri zisku historickej zlatej medaily na MS v Göteborgu 2002, o rok neskôr pridal do svojej zbierky aj bronz.
Na olympijský turnaj sa však nikdy v pozícii hráča nedostal, predstavil sa iba v Pjongčangu a Soči v pozícii Ramsayho asistenta.
„Pre veľa hráčov je olympiáda vrcholom ich kariér. Nie je úplne jednoduché sa tam dostať. Je to raz za štyri roky, je tam obrovská konkurencia, takže každý tam chce byť.
Ako tréner aj hráč sa chcete dostať do levelu, keď sa môžete rovnať s tými najlepšími. To je princíp každého športu, každého športovca, ktorý chce byť úspešný a súťažiť na tej najvyššej úrovni.
Ja sa teším, pretože nebudú tam len najlepší hráči, ale takisto aj najlepší tréneri."