VIDEO: McDavid krôčik od tisícky. Predviedol úchvatné štvorbodové predstavenie

New Jersey s Tomášom Tatarom v zostave vyhralo na ľade Floridy 4:1. Otvárací gól strelil Jack Hughes, pre ktorého išlo o 300. bod v NHL. Na túto métu sa dostal ako najrýchlejší hráč v histórii organizácie.

NEW YORK. V noci na stredu sa v NHL predstavili dvaja slovenskí hokejisti.

McDavid pred magickou métou

Edmonton Oilers vyhrali na domácom ľade nad New Yorkom Islanders 4:3 po predĺžení. Pri každom z gólov bol Connor McDavid, ktorý zakončil duel s bilanciou 1+3.

Stal sa 99. hráčom NHL s 999 bodmi v súťaži. Potrebuje už len jeden, aby dosiahol štvorciferný počet bodov. Ak sa nestane nič nepredvídané, dokáže to už ako 27-ročný a stane sa štvrtým najrýchlejším v dejinách ligy.

"Zatiaľ sa to nestalo, ale neuberá mi to rýchlosť v snahe dostať sa do spoločnosti týchto veľkých mien. Dôležité je, aby som sa pripravil na ďalší zápas. Počas takýchto duelov sa vám nechce zísť z ľadu.

Cítil som sa dobre a myslím si, že tréner Knoblauch odviedol skvelú prácu a dali veľa príležitostí. Mal som šťastie, že som mohol prispieť k víťazstvu," povedal McDavid. Draisaitl si proti Islanders pripísal dva góly, Evan Bouchard mal bilanciu 1+2.

Winnipeg Jets si poradili s New Yorkom Rangers. Z Manhattanu si odviezli dva body za víťazstvo 6:3.

Stali sa prvým tímom v histórii s 15 výhrami v úvodných 16 stretnutiach. Doposiaľ jediným tímom, ktorý na nich našiel recept, je Toronto.

Boston zvíťazil v St. Louis zásluhou víťazného gólu v čase 58:13. Jeho autorom bol Čech David Pastrňák.

Linus Ullmark si udržal čisté konto v Toronte a doviedol Ottawu k výhre 3:0. O jeden z presných zásahov sa postaral Tim Stützle, pre ktorého išlo o 300. duel v lige.