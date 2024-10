VIDEO: Pospíšil sa prvýkrát pobil, má dva body na zápas. Tatar skóroval i asistoval

NEW YORK. Prvý gól aj prvá asistencia v sezóne je vždy dôležitá. Niekomu sa podarí dosiahnuť obe méty v jednom stretnutí.

To je prípad Tomáša Tatara. Slovenský forvard takýmto spôsobom pomohol New Jersey k výhre 5:3 nad Washingtonom.

Skóroval v 24. minúte, keď poslal "diablov" do vedenia 3:2. Tiesnený obrancom sa dokázal pretlačiť k dorážke a dostať puk do bránky. Potom pridal asistenciu pri góle Mercera do prázdnej bránky.

VIDEO: Prvý gól Tomáša Tatara v sezóne